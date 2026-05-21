El picudo rojo no está solo: aceleran la movida para controlar otra plaga forestal, el escarabajo E fornicatus

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Facultad de Agronomía (FAGRO) de la Universidad de la República (UDELAR) programaron una capacitación abierta y gratuita para promover la detección temprana y el control de una plaga forestal emergente detectada en Uruguay.

La actividad tendrá lugar el jueves 28 de mayo, desde la hora 9, en el Anfiteatro del Campus Regional Noreste DGETP-UTU de Rivera, ubicado sobre el km 496 de la ruta 5.

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La jornada técnica consistirá, como se adelantó, en una capacitación abierta y gratuita sobre el barrenador polífago Euwallacea fornicatus, un escarabajo de ambrosía exótico que afecta los árboles y fue detectado en Uruguay .

Es considerado una plaga emergente, de ahí que su vigilancia y monitoreo temprano sean claves para garantizar la sanidad forestal en el país, se informó a El Observador.

La jornada, que cuenta con el apoyo de la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), estará a cargo de expertos en sanidad y entomología forestal del INIA, de la Universidad de la República y de la Universidad de Buenos Aires.

Compartirán datos sobre la situación actual del barrenador en el país y aspectos vinculados a su reconocimiento, biología, monitoreo y perspectivas de vigilancia sanitaria.

Desde el INIA detallaron que la actividad se orienta a técnicos, empresas, gobiernos departamentales y actores vinculados al manejo del arbolado urbano y la sanidad forestal, de forma que puedan reconocer síntomas, comprender las vías de dispersión y fortalecer las capacidades de detección temprana frente a esta plaga emergente.

El contexto

El impacto emergente de esta plaga coincide con la adversidad que sigue generando el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), plaga exótica invasora que afecta a las palmeras en el territorio nacional, lo que motivó al gobierno a formalizar la creación de un Grupo Asesor Ad Hoc constituido por expertos para coordinar y reforzar las acciones destinadas a combatirlo.

Escarabajo del sudeste asiático

“El barrenador polífago es un escarabajo de ambrosía originario del sudeste asiático, de aproximadamente 2,5 milímetros, que perfora troncos y ramas para construir galerías en la madera. Durante ese proceso inocula un hongo simbionte que puede afectar el sistema vascular de los árboles y provocar marchitez, muerte regresiva de ramas y, en casos severos, la muerte del ejemplar”, explicó la investigadora del Sistema Forestal de INIA, Dra. Gabriela Piñeyro.

En Uruguay el primer caso fue alertado por el el Dr. Martín Bollazzi, de FAGRO, en marzo de 2023, en un Acer japonicum del Jardín Japonés de Montevideo.

Posteriormente, en octubre de 2024 se detectaron nuevos focos en un Ficus sp. del arbolado urbano de la ciudad de Rivera y se publicó el artículo “Increasing breeding host range and fast spread across Uruguay reveals the invasion potential of Euwallacea fornicatus (Coleoptera, Scolytinae) in South America” en la revista NeoBiota.

Según explicó Piñeyro, “se trata de una plaga presente en el país, con distribución aún no generalizada, pero con alto potencial de expansión si no se detecta y gestiona tempranamente”.

Piñeyro señaló que uno de los principales riesgos de expansión está asociado al movimiento de madera, restos de poda, leña o plantas infestadas.

image Euwallacea fornicatus (foto: Phytoma).

E- Fornicatus en UY (1)

Es fundamental la rápida detección de la plaga

“La prevención depende mucho de detectar rápido, eliminar correctamente el material afectado y evitar que restos infestados sean trasladados a otros sitios”, indicó, y agregó que, “ante sospechas, lo correcto es reportar a las autoridades competentes y derivar muestras para analizar”.

El INIA, se informó, viene estudiando la identificación, fenología, ecología química, monitoreo y manejo de escarabajos de corteza y ambrosía desde hace varios años.

En el caso de E. fornicatus fue incorporado en el Proyecto ProFor y en ese marco, de forma coordinada con empresas de la Sociedad de Productores Forestales (SPF) y el MGAP, se instalaron en 2024 trampas para monitorear presencia, distribución, fenología y desempeño de atrayentes.

Además, el instituto elaboró una cartilla técnica específica de este escarabajo en colaboración con investigadores de Uruguay, Argentina y Estados Unidos, y ha impulsado actividades de capacitación y transferencia.

“La estrategia más sólida es el manejo integrado, con fuerte énfasis en vigilancia, saneamiento y contención”, enfatizó Piñeyro, quien llamó a participar de la capacitación prevista la próxima semana, cuyas inscripciones están disponibles en este enlace.

La cartilla técnica elaborada por el INIA