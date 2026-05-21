Cómo es el RM-70: el arma más poderosa de Uruguay capaz de hacer "llover" 40 misiles en menos de un minuto

El Ejército de Uruguay cuenta con un sistema de artillería que, pese a haber sido diseñado durante la Guerra Fría , todavía genera impacto por su capacidad de fuego: el RM-70 .

El lanzacohetes múltiple es capaz de disparar 40 municiones en menos de un minuto y saturar grandes extensiones de terreno. El mismo modelo, aunque modernizado, fue utilizado por Ucrania durante la guerra contra Rusia para atacar posiciones enemigas y zonas fronterizas.

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Se trata de una versión checoslovaca del famoso BM-21 Grad soviético , pero con mejoras en movilidad, recarga y potencia de fuego. Uruguay , con varias unidades operativas dentro de su artillería pesada, el RM-70 es considerado como el armamento de mayor capacidad destructiva.

¿Cómo funciona el RM-70?

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El RM-70 es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes montado sobre un camión militar Tatra 8x8. Su rasgo más distintivo es la batería de 40 tubos lanzadores de cohetes calibre 122 milímetros ubicada en la parte trasera del vehículo.

La principal diferencia con otros sistemas similares es su capacidad de disparo masivo. Puede eyectar los 40 proyectiles en apenas 20 segundos, generando una “lluvia” de explosivos sobre un área de varios kilómetros.

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Además, el vehículo incorpora un sistema automático de recarga que le permite volver a disparar en pocos minutos, algo considerado clave en escenarios de combate modernos. El modelo más reciente, conocido como RM-70 "Vampiro", sumó también mejoras electrónicas, blindaje y sistemas digitales de control de fuego.

Cómo es el RM-70 "Vampiro", el lanzacohetes utilizado en la guerra de Ucrania

image Armas del frente ucraniano: cañón múltiple RM-70

El RM-70 “Vampiro” ganó notoriedad internacional tras su utilización en la guerra entre Ucrania y Rusia. Las fuerzas de Kiev los emplearon para bombardear posiciones del Kremlin y realizar ataques de saturación cerca de la frontera de Belgorod.

Las imágenes de los disparos masivos del sistema se viralizaron rápidamente debido al efecto visual de decenas de cohetes saliendo de forma consecutiva desde un mismo vehículo. En algunos casos, el sistema fue comparado con los HIMARS estadounidenses, aunque el RM-70 posee menor alcance y precisión.

Embed (2/10) Ataque a Bélgorod, 30 de diciembre de 2023



Las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron un ataque con misiles en el centro de Bélgorod utilizando sistemas de lanzacohetes Olkha y RM-70 Vampire checos. Los ataques alcanzaron edificios residenciales, un centro comercial y… pic.twitter.com/bjkfiBRrVO — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 25, 2025

En el caso de Uruguay, continúa siendo el principal sistema de artillería de saturación del Ejército. Sin embargo, el país mantiene una política de defensa de perfil bajo y con inversiones militares estratégicas.