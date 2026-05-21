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"Era una película": diputado reveló cómo eran los entrenamientos militares de Sartori ante "amenazas de secuestro"

El diputado relató en un programa de streaming cómo eran los encuentros con el exsenador nacionalista y aseguró que entrenaba en un campus militar ante supuestas amenazas de secuestro

21 de mayo de 2026 12:06 hs
Juan Sartori

Juan Sartori

Diego Battiste

El diputado nacionalista Álvaro Dastugue contó detalles de su vínculo político con el exsenador Juan Sartori y describió escenas que calificó como “de película”, vinculadas a los entrenamientos militares y al esquema de seguridad del empresario durante su etapa en la política uruguaya.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa de streaming Al Weso (Aweno TV), donde Dastugue recordó un episodio ocurrido cuando Sartori lo pasó a buscar para mantener una reunión.

Te puedo contar cuestiones de la interna de Sartori que son de película”, comenzó relatando el legislador. Según contó, fue recogido por una camioneta con personal de seguridad y trasladado hasta el campus militar de Toledo.

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“Subo a una camioneta de esas grandes de pasajeros, se bajan ‘cuatro monos’, me subo con ellos y nos vamos a Toledo, al campus militar de Toledo”, relató.

Dastugue aseguró que, al llegar al lugar, Sartori realizaba entrenamientos físicos y tácticos que incluían prácticas de tiro, escalada, arrastre en el piso y simulaciones de persecución.

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“El entrenamiento de él era polígono de tiro, al blanco, vuelta en el aire, subir sobre una cuerda, tirarte otra vuelta en el piso, arrastrarte”, dijo.

Según el diputado, al preguntarle por qué realizaba ese tipo de prácticas, Sartori le respondió: “Tengo que estar preparado porque tengo muchas amenazas de secuestro”.

El representante también afirmó que Sartori utilizaba un revólver en la cintura y entrenaba junto a integrantes de su equipo de seguridad, entre ellos una persona que, según dijo, era campeona de lucha libre.

“Yo nunca había visto algo así. Para mí era una película”, expresó Dastugue.

En otro tramo del relato, sostuvo que Sartori le aseguró que tenía “un francotirador 24 horas” cuidándolo a él y a su familia.

Todas esas cosas que vos las mirás en la película y decís ‘en Uruguay no existe’, pero en su vida era realidad”, afirmó el diputado.

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