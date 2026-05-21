¿El frío enferma? | La respuesta de la ciencia

Con la llegada de las bajas temperaturas , vuelve una de las frases más repetidas del invierno: “Abrigate o te vas a enfermar” . Pero, ¿el frío realmente provoca resfríos y gripe?

La ciencia tiene una respuesta más compleja: el frío no genera enfermedades por sí solo, aunque sí puede favorecer las condiciones para que los virus se propaguen con mayor facilidad.

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Especialistas en salud coinciden en que los resfríos , la gripe y otras infecciones respiratorias son causadas por virus , no por la temperatura ambiente. Sin embargo, durante etapas gélidas se combinan varios factores que aumentan el riesgo de contagio.

¿Por qué nos enfermamos más en invierno?

Uno de los principales motivos es que las personas pasan más tiempo en espacios cerrados y poco ventilados, donde los virus circulan con mayor facilidad. Además, el aire frío y seco puede irritar las vías respiratorias y debilitar algunas barreras naturales del organismo.

Según especialistas de la Cleveland Clinic, el clima frío no “crea” enfermedades, pero sí puede volver al cuerpo más vulnerable. Las bajas temperaturas resecan las membranas de la nariz y la garganta, que funcionan como una primera línea de defensa frente a bacterias y virus.

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Además, algunos estudios señalan que ciertos virus respiratorios sobreviven mejor en ambientes fríos y con poca humedad, lo que explica por qué suelen multiplicarse durante el otoño y el invierno.

¿Qué pasa con el pelo mojado y salir sin abrigo?

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Aunque muchas personas relacionan salir con el pelo mojado o pasar frío con “agarrarse un resfrío”, no existe evidencia científica sólida de que eso cause directamente una enfermedad. Lo que sí puede ocurrir es que el cuerpo experimente un descenso temporal de defensas, facilitando una infección si la persona ya estuvo expuesta a un virus.

La comunidad médica insiste en que el contagio ocurre por contacto con partículas virales presentes en el aire, superficies contaminadas o personas enfermas. Por eso, medidas como lavarse las manos, ventilar ambientes y evitar compartir espacios cerrados cuando alguien tiene síntomas siguen siendo las principales formas de prevención.

¿Hay que abrigarse en épocas de frío?

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Los expertos remarcan que protegerse del frío sigue siendo importante, especialmente en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas. Abrigarse ayuda a evitar problemas como hipotermia, irritación respiratoria y estrés corporal provocado por temperaturas extremas.

La conclusión científica es clara: el frío no enferma directamente, pero sí puede crear el escenario ideal para que los virus encuentren una oportunidad para propagarse.