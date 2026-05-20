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Feria Internacional del Alfajor: cuáles fueron los ganadores de años anteriores y que depara la edición 2026

El organizador del evento, Sebastián Buffa, aseguró que “esta edición es más internacional que nunca”

20 de mayo de 2026 9:24 hs
ALFAJOR

La Feria Internacional del Alfajor presentó oficialmente su cuarta edición y confirmó su crecimiento como uno de los eventos gastronómicos y familiares más importantes del país. La actividad se realizará los días 5, 6 y 7 de junio en el LATU y contará con más de 70 empresas y emprendedores vinculados al rubro.

El lanzamiento se realizó en el Ministerio de Turismo y reunió a autoridades nacionales y departamentales, representantes del sector gastronómico y turístico, jurados y organizadores.

El organizador del evento, Sebastián Buffa, destacó el crecimiento sostenido de la feria y aseguró que “esta edición es más internacional que nunca”, con la participación de marcas argentinas y jurados binacionales.

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Buffa subrayó además el proceso de profesionalización que atravesó el sector en los últimos años. “Muchos emprendimientos que comenzaron de manera artesanal hoy tienen su industria”, afirmó.

La feria contará con espacios infantiles, shows de magia, patio gastronómico, masterclasses, lanzamientos y actividades en escenario durante todo el fin de semana. Además, volverá a funcionar como clasificatoria para el Mundial del Alfajor, que se realizará en agosto en Buenos Aires.

“El alfajor está haciendo eso”

Durante la presentación, la jurado internacional Sylvana Cabrera definió al alfajor como “un ícono cultural que atraviesa generaciones” y destacó el crecimiento del sector tanto en Uruguay como en Argentina.

“Uruguay necesita empezar a anclarse en determinados productos que nos representen, y el alfajor está haciendo eso”, sostuvo.

Cabrera también señaló que el rubro pasó “del emprendedurismo a convertirse en empresas formales”, lo que permitió una mayor profesionalización, trazabilidad y posibilidades de exportación.

Por su parte, la representante de la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, Lía Fernández, afirmó que la feria “se ha transformado en uno de los imperdibles de Montevideo”.

“La gastronomía tiene esa magia de transformar recetas y darles identidad propia en cada territorio”, expresó.

En representación del Ministerio de Turismo, la ministra interina Ana Claudia Caram destacó el posicionamiento alcanzado por la feria en apenas cuatro ediciones y el impacto positivo que genera para el turismo y el emprendedurismo nacional.

Resume nuestra esencia y lo que el Uruguay turístico quiere ofrecer: autenticidad, inclusión y experiencias que nacen de nuestras historias y sabores”, afirmó.

Qué habrá en la edición 2026

La edición 2026 incluirá más de 70 stands, actividades para niños, catas, masterclasses, premiaciones y espacios gastronómicos. También participarán coleccionistas de envoltorios de alfajores y se realizará el lanzamiento oficial de la Fiesta de Minas Capital Nacional del Alfajor, prevista para julio en Lavalleja.

Como novedad, la tradicional Fiesta Nacional del Chocolate de Nueva Helvecia tendrá por primera vez un stand institucional dentro de la feria.

En las últimas tres ediciones, los alfajores elegidos como los mejores de Uruguay fueron:

  • 2023: alfajor manjar de limón de Alfajores del Uruguay
  • 2024: alfajor con crema de avellanas y cobertura de chocolate semiamargo de Guenoa
  • 2025: alfajor de maicena con membrillo sin gluten ni lactosa de Celisano

La organización señaló que la feria continuará funcionando como una plataforma para el crecimiento de emprendedores y la innovación gastronómica vinculada a uno de los productos más representativos del Río de la Plata.

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