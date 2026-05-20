El campeón del mundo sub 20 con Uruguay que fue fichado de forma definitiva por Racing de Santander a Juventus tras el ascenso a LaLiga de España

El Real Racing Club de Santander ha completado su segundo fichaje para la vuelta a Primera División con la incorporación, ya en propiedad, del hasta ahora cedido por la Juventus de Turín, Facundo González .

El central internacional por Uruguay tenía una opción de compra obligatoria en caso de ascenso, aunque, según señalan a EFE fuentes del club verdiblanco, ya estaba hablado con el futbolista y la Juventus que el Racing iba a ficharlo aunque no se ascendiera.

SANTANDER, 03/10/2025.-El central uruguayo Facu González, cedido en el Real Racing Club por la Juventus, asegura que se va a dejar "todo" por la camiseta verdiblanca para tener la posibilidad de estar entre los convocados por Marcelo Bielsa para el Mundia

Facu González (Montevideo, Uruguay, 2003) ha disputado esta temporada hasta la fecha 28 encuentros con la elástica verdiblanca, 27 en LaLiga Hypermotion y 1 en Copa del Rey, en los que ha anotado un tanto, frente al Deportivo de la Coruña en el pasado mes de octubre.

Con Facundo González como figura, el Racing de Santander ascendió a LaLiga de España, a la que volverá después de 14 años

Facundo González, campeón del mundo sub-20, fue reservado para los amistosos de la selección uruguaya: "Me hizo mucha ilusión"

El central celeste llegó a Santander el último día del mercado veraniego europeo, convirtiéndose en el sexto fichaje del cuadro cántabro.

facundo-jpg..webp Facundo González en un amistoso con Juventus

El '16' del Real Racing Club tuvo su primer contacto con el fútbol español en las categorías inferiores del Real Club Deportivo Espanyol antes de formar parte de la base del Valencia Club de Fútbol, con cuyo filial disputó 20 encuentros en Segunda B y 17 en Segunda Federación entre 2020 y 2023.

En la temporada 2023/24 fichó por la Juventus, aunque salió directamente cedido a la Sampdoria, donde disputó 28 encuentros en la Serie B italiana, y la campaña siguiente se fue cedido al Feyenoord, jugando seis partidos en la Eredivisie y dos en la UEFA Champions League.

1686519519565.webp Facundo González AFP

El zaguero zurdo, que mide 1,93 metros, ha sido convocado con la Selección Absoluta de Uruguay, y se proclamó en 2023 Campeón del Mundo sub 20 con el combinado nacional de su país, cuya camiseta defendió en 40 ocasiones.

Con base en EFE