Aplastante triunfo de Peñarol contra Defensor Sporting en el inicio de la llave semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol logró este martes una aplastante victoria contra Defensor Sporting, en el Palacio Peñarol, en partido correspondiente al primer punto de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Los aurinegros ganaron por 101-51, exactamente por 50 puntos de diferencia.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El encuentro se jugó sin hinchas de Peñarol porque pesa sobre el aurinegro una sanción por incidentes.

Además, el entrenador Leandro García Morales debió encarar el partido (y la serie) sin el colombiano Andrés Ibargüen, lesionado . Llegó en su lugar de madrugada y debutó esta noche el brasileño Gabriel Jaú con 15 puntos y 10 rebotes.

El otro goleador aurinegro fue Skyler Hogan, con 15 puntos.

Nacional 83-96 Aguada:el aguatero ganó de visitante en el primer partido de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol en problemas para afrontar las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol: se lesionó un extranjero y llega el recambio de madrugada

Nicolás Lema fue el líder en asistencias, con 5.

Peñarol jugó un básquetbol de altísimo nivel y ya en el primer cuarto se cortó hacia la victoria con un parcial de 24-9. El primer tiempo terminó 57-20 y ya no había partido.

En Defensor Sporting generó preocupación la lesión de Victor Rudd, quien terminó en una pierna.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Este viernes, a la hora 22.15, se jugará el segundo punto en cancha de Welcome, donde Defensor Sporting hace las veces de local.