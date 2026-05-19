Peñarol votó apoyar la causa de los Desaparecidos pronunciándose en sus redes oficiales y los dirigentes acordaron confidencialidad en la votación

El consejo directivo de Peñarol decidió apoyar la causa de los familiares de detenidos desaparecidos de la última dictadura militar de Uruguay y emitir este miércoles un comunicado al respecto.

La postura que Peñarol emitirá a través de sus canales oficiales se realizará el mismo día que se efectúe una nueva Marcha del Silencio , donde los familiares que buscan a personas que llevan décadas desaparecidas reclaman verdad, justicia y el cese de impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Según pudo saber Referí, la votación en el consejo directivo que se realizó este martes en el Palacio Peñarol, desde la hora 18.30, salió seis a cinco a favor de apoyar la causa que reivindica la tutela de los derechos humanos.

Sin embargo, se acordó entre los presentes no ventilar públicamente qué voto cada consejero de modo tal de preservar la confidencialidad en un tema sensible para la sociedad uruguaya.

Participaron del consejo por el oficialismo el presidente Ignacio Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Gonzalo Moratorio y Gonzalo Larrosa mientras que por la oposición lo hicieron los consejeros titulares Edgardo Novick, Sebastián Sánchez y Nicolás Ghizzo, y los suplentes José Pedro Dorín (por Evaristo González), José Luis Bringa (por Rodolfo Catino) y Sebastián Scher (por Guillermo Varela).

El oficialismo iba en bloque a votar a favor de la propuesta, tal como había anunciado el presidente Ruglio.

Además, el consejero González se había expresado a través de su cuenta de X diciendo: "Hace un año fui el único consejero de Peñarol que marché el 20 de mayo. Este miércoles vuelvo a marchar y voy a bregar para que hoy el Consejo trate el tema institucionalmente. El estatuto exige prescindencia político-partidaria, no humanitaria. El club acompaña año a año varias causas nobles: la lucha contra el cáncer de mama, saludos a comunidades religiosas, entre otras. No invocar el estatuto en esos casos y sí en este, es lo que sí sería hacer política. Esta causa está reconocida por la ley 18.596 y sostenida por gobiernos de todos los partidos. Otros dirán que el club no debe pronunciarse porque “divide”. Pero callar también es tomar posición. El silencio institucional en este tema, siendo Peñarol la institución más grande del país, con la responsabilidad que eso conlleva, claramente no es neutralidad. La verdad nunca dividió a nadie que la quisiera saber. Lo que divide es la decisión de no darla. Los jugadores y la hinchada ya se pronunciaron. La institución que convoca la mayor movilización social y popular del país no puede quedarse atrás".