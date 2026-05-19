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Las dudas que tiene Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar a Corinthians y la gran expectativa que tiene el plantel para este martes de noche

Peñarol entrenó este martes por la mañana y el entrenador Diego Aguirre hizo pruebas para definir el equipo ante Corinthians, al que enfrentará el jueves

19 de mayo de 2026 12:31 hs
Yuri Alberto y Facundo Álvez

Yuri Alberto y Facundo Álvez

Foto: André Cardoso / Dia Sportivo / FocoUy

Peñarol entrenó este martes por la mañana en Los Aromos y el entrenador Diego Aguirre empieza a darle forma al equipo que enfrentará este jueves, a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo, a Corinthians por la penúltima fecha del grupo E.

La suerte que correrá Peñarol el jueves depende directamente de lo que ocurra este martes cuando Platense enfrente a Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá. Si el Calamar gana o empata, Peñarol quedará directamente eliminado de los octavos de final.

Los aurinegros necesitan, para avanzar entre los 16 mejores del certamen, ganar los seis puntos que le quedan (el miércoles de la semana próxima recibirán a Santa Fe) y esperar que Platense no gane ninguna unidad (en la última etapa visita a Corinthians).

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También mejoró Eric Remedi del problema del oído que le generó desequilibrio y que lo tiene afuera de las canchas desde los primeros minutos del partido contra Platense. Aguirre espera contar con él.

Se evalúa día a día a Mauricio Lemos de su lesión muscular, pero es difícil que llegue.

Lucas Ferreira está suspendido tras acumular tres tarjetas amarillas.

Franco González y Brandon Álvarez siguen en sanidad, al igual que los operados Nahuel Herrera (hombro) y Leonardo Fernández (rodilla), mientras que Javier Cabrera sigue su puesta a punto para volver en el segundo semestre del año.

Por todas las bajas que Aguirre tiene en defensa, el DT especula jugar con tres zagueros y dos carrileros.

Pero para eso definirá el equipo el miércoles, con el resultado sabido de Santa Fe vs Platense.

Si Platense pierde, Peñarol estará obligado a salirle a ganar a Corinthians para jugarse su última carta el miércoles de la semana próxima ante el equipo de Pablo Repetto.

Si Platense suma, Peñarol ya estará eliminado y se jugará en un mano a mano con Santa Fe el tercer puesto para intentar jugar Copa Sudamericana en el segundo semestre del año.

Hay 10 jugadores que tienen el puesto asegurado: Washington Aguerre, Brian Barboza, Franco Escobar, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Roberto Fernández, Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Gastón Togni y Matías Arezo.

La duda pasa por poner dos zagueros (ya es un hecho que Escobar irá a la zaga) y jugar con línea de tres o sumar un solo zaguero más para mantener el sistema táctico habitual de 1-4-2-3-1.

Los zagueros que pueden entrar son Gularte y el juvenil Facundo Álvez.

Gularte no juega desde mediados de marzo cuando se desgarró y sufrió la desinserción de un músculo.

Por eso Aguirre valora el hecho de que juegue arropado junto con Escobar, que levantó su nivel en los últimos partidos, y el juvenil Álvez, que viene dando sus primeros pasos en Primera.

El DT no apostaría de entrada por un doble 9 con Facundo Batista o Abel Hernández junto con Arezo, y dejaría esa alternativa para el correr del partido.

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