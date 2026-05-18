Diego Aguirre comienza a armar el rompecabezas de Peñarol para enfrentar a Corinthians por Copa Libertadores, con regresos y una ausencia importante

Peñarol vuelve este lunes a la tarde a los entrenamientos con un solo pensamiento entre ceja y ceja: el trascendente partido del próximo jueves a la hora 21.30 ante Corinthians en el Estadio Campeón del Siglo por la quinta fecha de su grupo de la Copa Libertadores de América.

Claro que este martes, un par de días antes, Independiente Santa Fe recibe a Platense por la misma llave y en caso de que haya un empate o que ganen de visita los argentinos, el equipo de Diego Aguirre, quedará eliminado del máximo torneo continental de clubes y a lo máximo que podrá aspirar es a ganar sus dos compromisos como local (el que viene ante los brasileños, y contra los colombianos), para intentar clasificar tercero en el grupo y jugar la Copa Sudamericana.

Esto es debido al nuevo reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para que en caso de igualdad de puntos, el puesto se defina por cómo le fue a ambos contendores en sus dos encuentros, y allí, los argentinos tienen ventaja sobre Peñarol, ya que le ganaron de visita y empataron como locales.

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Los regresos y el rompecabezas de Diego Aguirre en Peñarol para formar el equipo

Peñarol tendrá una baja fundamental en la zaga ante Corinthians y será la ausencia de Lucas Ferreira, quien recibió tres amonestaciones y se encuentra suspendido.

En ese contexto, además, tiene lesionado de un pequeño desgarro a Mauricio Lemos, quien seguramente no llegará a este compromiso, por más que lo quieran apurar.

Los que a partir de este lunes evaluará Diego Aguirre en la práctica vespertina, son los retornos de Eduardo Darias, Emanuel Gularte y Luis Angulo.

20260301 Emanuel Gularte, Peñarol, Torneo Apertura 2026. clásico con Nacional, calentamiento. Foto: @OficialCAP Emanuel Gularte Foto: @OficialCAP

Lo de Gularte es fundamental para una zaga que no tendrá ni a Ferreira ni, seguramente a Lemos. No obstante, el futbolista no juega desde el pasado 21 de marzo ante Cerro por el Torneo Apertura. De allí en adelante, tuvo una importante lesión con desprendimiento de músculo que le impidió jugar. De eso hace casi ya dos meses.

Teniendo en cuenta la trascendencia del partido y del rival, es complicado colocarlo como titular, por la clara falta de competencia. Pero el DT tampoco tiene muchas opciones en esa posición.

Eduardo Darias, según lo que fue anunciando el propio Aguirre semana tras semana, hace tiempo que parece que vuelve, no vuelve nunca. Ahora sí, seguramente estará en el banco de suplentes.

Luis Angulo, quien se lesionó en la ida ante Corinthians el pasado 30 de abril, llega con los tiempos muy justos tras su desgarro, y su presencia es una incógnita.

Diego Aguirre debe armar el rompecabezas pensando en Corinthians. Los titulares no variarán mucho del equipo que colocó el pasado sábado cuando venció a Liverpool 2-1 por el Torneo Intermedio, pero seguramente le colocará un toque suyo, personal, con alguna variante de último momento, y para eso, tiene tres días más de preparación.