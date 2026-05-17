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Corinthians llegará herido para jugar con Peñarol por Copa Libertadores: perdió 3-1 con Botafogo y está en zona de descenso en el Brasileirao

Corinthians volvió a perder por el Brasileirao y este jueves jugará contra Peñarol en el Campeón del Siglo en duelo clave para los aurinegros

17 de mayo de 2026 21:08 hs
Yuri Alberto y Facundo Álvez

Yuri Alberto y Facundo Álvez

Foto: André Cardoso / Dia Sportivo / FocoUy

Peñarol tomó aire tras hilvanar dos triunfos consecutivos por el torneo local y ahora ya está plenamente enfocado en encarar la dura misión de poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para eso necesita ganarle de local a Corinthians e Independiente Santa Fe y esperar que Platense pierda los partidos que le quedan, como visitante ante Santa Fe y Corinthians.

Este martes, a la hora 21.00, jugarán Santa Fe y Platense. El jueves, a las 21.30, lo harán Peñarol vs Corinthians en el Campeón del Siglo.

Para Diego Aguirre clasificar no sería "milagroso", pero sabe que la empresa es harto complicada.

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Como aliciente, Peñarol tiene el hecho de que Corinthians ya no llega con el impulso de los seis triunfos consecutivos sin goles en contra con que se toparon en el Neo Quimica Arena a fines de abril.

Desde que Fernando Diniz asumió como DT, Corinthians tuvo una gran levantada.

Sin embargo, después de ese triunfo ante Peñarol, contundente 2-0, el Timao perdió con Mirassol por el Brasileirao y tras triunfos ante San Pablo y Bahía, este domingo volvió a perder.

Fue en Río de Janeiro donde visitó a Botafogo cayendo por 3-1.

Eso lo dejó en zona de descenso en el Brasileirao con 18 puntos por encima de Remo (15), Mirassol (13) y Chapecoense (9).

De todos modos recién van 16 fechas y Corinthians tiene los mismos puntos que Santos, que perdió 3-0 con Curitiba, y que Gremio, que empató 1-1 con Bahía.

Este domingo, Corinthians jugó con Hugo Souza, Matheuzinho, Andre Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; el peruano André Carrillo, Raniele; Breno Bidon, Rodrigo Garro, el inglés Jesse Lingard y Yuri Alberto.

Luego entraron Kaio César, André, Allan, Pedro Raúl y Dieguinho.

El holandés Memphis Depay sigue afuera por lesión.

El único gol lo hizo el argentino Garro asistido por Lingard.

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