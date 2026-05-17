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La importante marca que Diego Aguirre logró el sábado contra Liverpool, su rival más complejo desde que volvió a Peñarol

El triunfo del sábado contra Liverpool no fue uno más para Diego Aguirre ya que Liverpool siempre lo pone en aprietos

17 de mayo de 2026 15:00 hs
&nbsp;Diego Aguirre

 Diego Aguirre

Foto: Juan Mabromata/AFP

Peñarol logró un importante triunfo el sábado contra Liverpool para iniciar con buen pie en Torneo Intermedio. El aurinegro derrotó al equipo que más ha complicado a Diego Aguirre desde que este retomó la conducción del club en noviembre de 2023.

El antecedente más pesado sigue siendo favorable a Liverpool que en 2023 se consagró por primera vez en su historia como campeón uruguayo ganándole las dos finales a Peñarol.

Los aurinegros tienen a favor haberle ganando la semifinal de la Liga AUF Uruguaya del año pasado donde posteriormente cayeron en finales contra Nacional.

Diego Aguirre valoró el partido de los juveniles en la victoria de Peñarol contra Liverpool, y dijo que hay que "soltar" la lesión de Leonardo Fernández

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Liverpool, con cinco victorias, es el equipo que más le ganó a Aguirre como DT de Peñarol en su ciclo actual.

Lo sigue Nacional con tres triunfos oficiales contra Peñarol (también se registraron dos pero por torneos de verano).

El historial reciente de Peñarol con Diego Aguirre de DT ante Liverpool

Torneo Resultado Estadio Goles
Intermedio 2026 Peñarol 2-1 Campeón del Siglo Jesús Trindade, Nicolás Fernández; Federico Martínez
Apertura 2026 Liverpool 2-0 Campeón del Siglo Ruben Bentancourt, Martín Rabuñal
Semifinal Liga AUF Uruguaya 2025 Peñarol 2-1 Centenario Diego García, Leonardo Fernández (p); Abel Hernández
Clausura 2025 2-2 Belvedere Lucas Acosta, Abel Hernández; Javier Méndez, Maximiliano Olivera
Copa AUF Uruguay 2025 Peñarol 2-1 Centenario David Terans, Lucas Hernández; Renzo Machado
Intermedio 2025 Liverpool 3-2 Belvedere Hugo Quintana, Nicolás Vallejo, Abel Hernández; Maximiliano Silvera, David Terans
Apertura 2025 Liverpool 3-0 Campeón del Siglo Abel Hernández 2, Hugo Quintana
Clausura 2024 Peñarol 2-0 Campeón del Siglo Leonardo Fernández, Eduardo Darias
Apertura 2024 2-2 Belvedere Kevin Amaro, Jean Pierre Rosso; Leonardo Sequeira, Maximiliano Silvera
Copa AUF Uruguay 2023 Peñarol 3-1 Campeón del Siglo Leonardo Fernández 3; Luciano Rodríguez
Final Uruguayo 2023 Liverpool 1-0 Campeón del Siglo Luciano Rodríguez
Final Uruguayo 2023 Liverpool 2-0 Belvedere Thiago Vecino, Ruben Bentancourt
Semifinal Uruguayo 2023 Peñarol 1-0 Centenario Abel Hernández

La otra racha que dejó atrás Peñarol con el triunfo de anoche fue una importante cantidad de partidos sin poder ganar de local en el Campeón del Siglo.

Tras derrotar a Cerro el 21 de marzo por el Torneo Apertura, el equipo de Aguirre hilvanó tres derrotas (Liverpool, Racing y Platense, este último por Copa Libertadores) y empates ante Juventud y Defensor Sporting.

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