El apoyo de la hinchada de Peñarol al ídolo y leyenda, Fernando Morena, por su estado de salud

Fernando Morena , uno de los principales ídolos y leyendas de Peñarol , continúa internado en un clínica médica a raíz de la enfermedad que padece desde hace ya un tiempo, y según informaron fuentes del club el pasado viernes, ha mejorado un poco.

El exdelantero y goleador carbonero, de 74 años, permanece internado durante estos días.

El nombre de Fernando Morena en los aurinegros es algo muy especial.

Entre otras cosas, tiene un monumento dentro del Estadio Campeón del Siglo con su figura gritando un gol, subido al portón de la Tribuna América, una de las imágenes suyas más icónicas tras convertir goles.

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Sobre la enfermedad del goleador, Julio César Giménez, compañero de tantas tardes épicas de fútbol, explicó en una charla con Referí lo que vive el exgoleador y la tristeza que le genera: "Me da mucha pena su presente por su enfermedad de Alzheimer".

Una bandera apareció colgada del alambrado de una de las tribunas del Estadio Campeón del Siglo apoyando este momento de salud del máximo ídolo de los últimos 50 años.

Morena es el máximo goleador en la historia del Campeonato Uruguayo con 230 goles, y con la camiseta de Peñarol convirtió 440 tantos.