Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 17 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 17 de mayo una jornada predominantemente nubosa en todo el territorio nacional, con baja probabilidad de precipitaciones en varias regiones y un marcado descenso de temperatura en la segunda mitad del día.

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Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 8 °C y 10 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 14 °C y 18 °C según la región del país.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta , con baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán del con una intensidad de entre 10 y 30 km/h.

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La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima llegará a 14 °C .

Durante la tarde y noche el cielo continuará algo nuboso y nuboso, con una temperatura en descenso.

Norte

En el norte del país la mañana también será nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones y vientos de entre 10 y 30 km/h.

La mínima será de 9 °C y la máxima alcanzará los 18 °C, siendo la región más cálida del país para esta jornada.

Hacia la tarde y noche el cielo se mantendrá nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas y un importante descenso de temperatura.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta con precipitaciones escasas y aisladas desde temprano, y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre 8 °C y 15 °C.

En la segunda mitad del día se espera una disminución de la nubosidad acompañada de neblinas y un descenso térmico.

Este

En el este la mañana será cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, y presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos provendrán del sector sur con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

La mínima será de 9 °C y la máxima de 15 °C.

Durante la tarde y noche el tiempo evolucionará a nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y descenso de temperatura.