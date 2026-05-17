Una semana partida en dos para los mercados de granos

El trigo y la colza completaron la semana con subas de precios mientras que la soja y el maíz arrancaron con subas y cayeron bruscamente a partir del jueves. La decepción de los operadores en Estados Unidos ante la falta de anuncios en la esperada cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping respecto a futuras compras chinas de productos agrícolas estadounidenses influyó en la fuerte baja de la soja y del maíz.

También con sacudidas, el trigo se destacó con una suba de 3% en la semana. Los mercados de granos atravesaron una montaña rusa en una semana de enorme volatilidad pautada por dos hechos clave que dejaron en un segundo plano el peso de la guerra en Medio Oriente y el precio del petróleo: el martes el informe de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) hizo subir los precios, especialmente el del trigo, y el jueves y viernes la reunión Trump-Xi los desinfló, particularmente en el caso de la soja.

Al cierre del viernes el trigo escaló desde US$ 240 a US$ 246 por tonelada en la posición diciembre 2026 de la Bolsa de Chicago, aunque llegó a trepar hasta US$ 260 el miércoles, al límite de la franja permitida por el mercado, luego de que el informe del USDA pronosticara una cosecha en EEUU muy inferior a lo esperado por el mercado: 42,5 millones de toneladas, la menor desde 1973 y muy por debajo de los 54 MT de la zafra 2025/2026 y de los 47 MT que proyectaban los operadores horas antes del reporte.

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La soja por su parte también recibió impulso de los datos del USDA con un ajuste de las existencias finales en EEUU de 9,52 a 9,25 millones de toneladas, por debajo de las expectativas de los operadores de 9,50 MT.

soja eeuu

La estimación del USDA de la producción estadounidense 2026/27 también quedó por debajo del cálculo de los privados con 120,7 millones de toneladas, por encima de los 116 millones de toneladas de la cosecha pasada. Los agentes del mercado esperaban una cosecha de 121,03 MT.

El maíz acompañó las subas pero la falta de los anuncios esperados desde la cumbre de Beijing hizo caer las cotizaciones de ambos granos, US$ 20 en dos días en el caso de la soja y US$ 10 en el del maíz, y retrocesos semanales de 2,5% y 3%.

La colza siguió al petróleo hacia arriba

La colza en el mercado europeo Matif se desentendió de las variables estadounidenses del mercado y siguió la trayectoria del petróleo, que tuvo vaivenes pero al cabo de la semana subió 8% de US$ 103 a US$ 109 por barril en el caso del Brent.

colza uruguay

La referencia de las oleaginosas de invierno con destino a combustible de aviación subió 10 euros y en Uruguay permitió cotizaciones y cierres de kilos por parte de productores locales a valores superiores a US$ 540 por tonelada y US$ 580 en el caso de la carinata, en plena siembra de una temporada que anticipa un área récord, más del 50% del total de la superficie de cultivos de invierno.

La soja sube en plena cosecha

La soja llegó a ofrecer cotizaciones en Uruguay de US$ 420 por tonelada, el precio más alto de la zafra ahora sí en plena cosecha que se aceleró por las condiciones climáticas favorables que permiten un avance sostenido de la trilla y la siembra de colza, que promediando mayo se acerca al fin de sus fechas óptimas, y de siembra de la cebada.

En las primeras dos semanas de mayo Aduanas consigna solicitudes de exportación por 227 mil toneladas de soja a un promedio de US$ 424 FOB mientras que en abril se embarcaron 286 mil toneladas a un precio de US$ 414 por tonelada.

soja uruguay

De la mano de la suba del trigo, la cebada –que en los contratos de las malterías tiene como referencia el precio diciembre de Chicago- ofreció cotizaciones de US$ 260 por tonelada que fueron convertidas en fijaciones de precios, para un área de cebada que espera repetir las 150 mil hectáreas de la zafra pasada.

El trigo disponible que venía muy estable dio un salto a US$ 225 por tonelada en la semana aunque absorbió las correcciones en Chicago y cerró el viernes entre US$ 210 y US$ 215.

Arroz completa cosecha de 1,5 millones de toneladas

El salto del dólar en Brasil se refleja en una baja del precio del arroz de US$ 12,68 a US$ 12,08 por bolsa sobre el fin de la cosecha. Venía ajustando paulatinamente en reales y la desvalorización de 3,2% de la divisa local frente al dólar en la semana profundizó la caída en moneda estadounidense.

En Uruguay se cierra otra semana sin acuerdo entre productores e industria molinera por el precio definitivo para el arroz de la zafra pasada, sobre la base de un precio provisorio de US$ 11,05 por bolsa.

arroz uruguay

La cosecha de arroz 2025/26 tendrá un rendimiento promedio nacional de entre 9.000 y 9.200 kg/ha, uno de los cinco mejores de la historia, sostenido por mejoras en genética, tecnología, maquinaria y fechas de siembra.

La producción alcanzaría 1,5 millones de toneladas, unas 200 mil menos que en la zafra récord pasada de alcanzarse el techo de la estimación de la Asociación de Cultivadores.

En el sexto año consecutivo con un promedio de rendimiento por encima de 9.000 kg/ha. para los productores que arriendan agua y tierra la zafra cierra en rojo, lo que compromete directamente la siembra del año que viene.