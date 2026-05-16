Bergara dijo que "hay preocupación" por crecimiento de desaprobación de Orsi y pidió "tomarlo con mucha atención"

El intendente de Montevideo Mario Bergara afirmó que "hay preocupación" por los últimos datos de desaprobación del presidente Yamandú Orsi y pidió tomar estos números "con mucha atención y cuidado" .

Esta semana Equipos Consultores presentó una encuesta que muestra que la evaluación hacia Orsi sufrió otro deterioro . Con respecto al relevamiento publicado en marzo, la desaprobación subió de 40 a 48% , la aprobación bajó de 33 a 27% y los juicios intermedios pasaron de 24 a 23%.

Carolina Cosse dijo que la caída en la aprobación de Orsi prende "una luz amarilla" y llamó a "hacer la autocrítica"

" Como frenteamplista ni que hablar que hay preocupación , hay preocupación porque hay una manifestación de descontento con respecto al gobierno, también con respecto a la Intendencia de Montevideo ", dijo Bergara este sábado en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

El intendente también calificó como "inusual" las "proporciones importantes de frenteamplistas" que desaprueban al gobierno. En concreto, el 28% de quienes votaron a Orsi en el balotaje de 2024, hoy desaprueban la gestión. Un 45% de este electorado lo aprueba y el restante 27% tiene juicios intermedios.

"Obviamente eso todos tenemos que tomarlo con mucha atención, mucho cuidado y ver cómo profundizamos el diálogo con toda la ciudadanía, pero en particular con los frenteamplistas", añadió Bergara.

"No son encuestas que nos gusten (...) Nos está pasando a nosotros también la intendencia, nosotros sentimos que estamos en un cambio muy importante en el sistema de recolección de residuos que era un poco la preocupación central de los montevideanos", agregó. "Nosotros lo que estamos viendo es que en los lugares donde ya se están distribuyendo los contenedores intradomiciliarios e intraprediales, el humor de la gente está cambiando. Pero recién estamos llegando al 10%, nos falta otro 90%", sentenció.

La vicepresidenta Carolina Cosse también había sido consultado por la encuesta en cuestión y advirtió que se prende "una luz amarilla". "Me parece que nuestro gobierno, quizás, no ha podido transmitir el grado de degradación de varias cuestiones que encontró cuando tomó las riendas", dijo la vice, al tiempo que también sentenció que "habrá que hacer la autocrítica".

El director de Opinión Pública de Equipos, Ignacio Zuasnabar, afirmó que los números actuales son "foto de saldo negativo". "El saldo neto, la resta entre desaprobación y aprobación, es de -21", explicó.