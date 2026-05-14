Orsi: "La izquierda llegó tarde a la discusión sobre seguridad y la derecha monopolizó esa bandera"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , aseguró que la izquierda “llegó tarde” a la discusión sobre seguridad pública y sostuvo que la derecha “monopolizó esa bandera” en América Latina. También advirtió sobre el crecimiento del narcotráfico , defendió la necesidad de construir acuerdos políticos y recordó el legado de José Mujica .

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Las declaraciones fueron realizadas en Casillero Vacío, un podcast conducido por Juan Elman, donde Orsi reflexionó sobre su primer año de gobierno, la polarización política, el rol del Estado y la figura de Mujica a un año de su muerte.

Durante la entrevista, Orsi afirmó que uno de los principales errores de la izquierda fue no haber tomado antes la agenda de seguridad.

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“ La derecha te tomó la bandera de la seguridad , que es un derecho humano, y la monopolizó durante tiempo”, señaló el mandatario.

En ese sentido, sostuvo que durante años sectores progresistas evitaron abordar el tema con profundidad y reemplazaron la discusión sobre seguridad por conceptos vinculados a la convivencia.

“Lo que tenés hoy es un crimen organizado, un narcotráfico, un mundo donde las redes de narcotraficantes tienen más peso que el Estado”, afirmó.

El presidente también consideró que el combate al narcotráfico exige “mucha inteligencia”, coordinación regional y un enfoque más amplio que el exclusivamente social.

“No podés explicar todo por un tema social”, dijo, y agregó que el narcotráfico “es un sofisticado plan de negocios” que opera a través de distintos mecanismos de poder e influencia.

El legado de Mujica y la construcción de puentes

Orsi dedicó buena parte de la conversación a recordar su vínculo con Mujica y destacó especialmente su capacidad para construir acuerdos políticos sin perder autenticidad.

“Nunca volaba puentes”, afirmó sobre el expresidente. “La gracia o la virtud en política es construir puentes”.

También valoró que Mujica impulsara un recambio generacional dentro del Frente Amplio y que entendiera el liderazgo como la capacidad de dejar una organización que lo superara.

“Él lo reiteraba. Pero no solo lo reiteraba en su palabra, sino que después lo hacía”, sostuvo.

Según Orsi, Mujica dejó una marca que excedió la política partidaria y construyó una referencia ética vinculada a la austeridad, el tiempo y el rechazo al odio.

“No te puede mover nunca el odio”, recordó el mandatario sobre una de las enseñanzas que más le quedaron del exguerrillero tupamaro.

“Uruguay sigue siendo una excepción”

Consultado sobre el clima político actual, Orsi reconoció que existe una tendencia global hacia la polarización y la confrontación permanente, aunque consideró que Uruguay mantiene diferencias respecto a otros países de la región.

“Uruguay sigue siendo una excepción”, aseguró. “Dos por tres te sentás a tomar un café con alguno de ellos”, dijo en referencia a dirigentes de la oposición.

No obstante, admitió que gobernar se volvió más complejo y que actualmente existe un “clima bastante difícil” para construir consensos.

“La tendencia es crear clima de hostilidad”, afirmó.

El presidente sostuvo además que en la actualidad predominan la insatisfacción social y la volatilidad electoral, lo que vuelve más difícil sostener adhesiones políticas estables.

La espiritualidad, las adicciones y el rol de las iglesias

Otro de los temas abordados fue el vínculo entre el Estado, las adicciones y las organizaciones religiosas. Orsi sostuvo que Uruguay “subestimó la espiritualidad” y reconoció que las iglesias tienen un rol importante en el trabajo territorial.

“El tema de adicciones lo trabajan mejor las iglesias que el Estado”, afirmó.

Según explicó, en muchos casos las organizaciones religiosas funcionan como espacios de contención para personas que quedaron “al costado del camino”.

El mandatario dijo además que le interesa profundizar el diálogo con distintos credos y destacó la importancia de construir puentes con esos sectores.