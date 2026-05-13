Gobierno de Orsi desactiva reclamos de Argentina con avances en relocalizar la planta de HIF en Paysandú

El gobierno de Yamandú Orsi desactivó de momento un conflicto con Argentina que amenazó con reeditar la crisis de las pasteras y terminar una vez más en La Haya. Con los avances en pos de relocalizar la planta de HIF en Paysandú, las autoridades uruguayas cosecharon este martes en la Cancillería los elogios de sus pares argentinos con vistas a laudar el debate.

Los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno hicieron gala de su buen relacionamiento y, al igual que ya lo habían hecho el 26 de noviembre pasado en Montevideo, volvieron a mostrarse juntos en una conferencia que culminó con un abrazo a la salida en 18 de Julio. El uruguayo refirió de hecho a su par argentino como su “amigo”.

Los ministros Lubetkin, Fernanda Cardona (Industria) y Edgardo Ortuño (Ambiente) fueron cuidadosos de no dar por cerrada la relocalización, aunque resaltaron las “ventajas técnicas” detrás de la discusión y anticiparon que en cuestión de “pocos meses” estará resuelta toda la ecuación, incluidas las negociaciones por el precio de la energía de UTE y la eventual decisión final de inversión por parte de HIF.

En imágenes: así se vería con la ubicación original la planta de HIF en Paysandú desde la ciudad de Colón en Argentina

Gobierno estudia ubicación alternativa para HIF: las ventajas de la nueva locación y la incógnita sobre si será posible acelerar los plazos

Ortuño comunicó de hecho que estaba al tanto de que había pedidos de acceso a la información pública al Estado uruguayo emitidos desde Argentina y que solicitaría prórrogas para contestarlos con vistas a informar sobre el asunto ya con una “solución” sobre la mesa. El ministro de Ambiente recalcó además que los equipos técnicos de la cartera ven con buenos ojos la relocalización.

El gobierno uruguayo transmitió que aún está gestionando el proyecto en “dos procesos paralelos”: por un lado, con la ubicación original propuesta por HIF, para la que ya fue concedida la Viabilidad Ambiental de Localización y para la que la empresa ya solicitó la Autorización Ambiental Previa; y por otro lado, la ministra Cardona se explayó sobre las “ventajas logísticas y técnicas” que tendría para la iniciativa acercar el diseño a las instalaciones de Ancap en Nuevo Paysandú.

El Poder Ejecutivo pretende incluso que con este rediseño la planta de HIF pueda construirse con el pórtland de Ancap, en plenas dificultades de producción con el horno sanducero, y así se lo ha propuesto a la empresa.

Ortuño sostuvo a su vez que el sitio alternativo está en línea con las conclusiones de la evaluación integral ambiental sobre el hidrógeno verde, que vela por ejemplo por evitar que emprendimientos de este tipo sean linderos con áreas protegidas –como es el caso de la ubicación original planteada por HIF río arriba– o porque se aseguren zonas buffer para amortiguar los impactos.

El ministro de Ambiente contó también que ya están avanzando preliminarmente en el análisis de impacto ambiental y en las modificaciones normativas que tendría que hacer la Intendencia de Paysandú con la altura de las construcciones. El gobierno defiende en base a la posición de HIF que la relocalización no le implicaría a la empresa grandes cambios en el layout del proyecto.

Captura de pantalla 2026-05-12 220845 Cedida por el diputado del MPP, Juan Gorosterrazú

De acuerdo a una declaración conjunta acordada por ambas delegaciones a la salida de la reunión en el Palacio Santos, el canciller argentino valoró que Uruguay haya incorporado a la localidad fronteriza de Colón como parte del “área de influencia” de la ubicación original del proyecto, exigiendo a HIF que lo contemple en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

La “judicialización” del caso

Sobre la posible relocalización, tanto el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio como el intendente de Colón, José Luis Walser, expresaron que la veían con buenos ojos. Ambos funcionarios fueron desde un inicio los más críticos con la decisión uruguaya; Frigerio llegó a insinuar incluso que estaban dispuestos a llevar el caso a La Haya, al tiempo que Walser solía chocar con su par sanducero Nicolás Olivera sobre las implicancias de relocalizar la planta.

“El gobierno uruguayo nos informó que por nuestra solicitud se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú. Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón”, escribió en sus redes Frigerio. “Vamos bien encaminados”.

Walser, en tanto, dijo a El Observador que siempre plantearon que respetaban la “soberanía” de Uruguay para resolver sobre sus inversiones, pero que eso “no puede afectar el desarrollo preexistente de Colón”. “Ante esta posibilidad de relocalización se abre un proceso que vemos positivo. (...) Lo importante es la apuesta institucional entendiendo que no queremos repetir el doloroso proceso de Botnia y que Uruguay haya escuchado nuestro pedido concreto de relocalización”, finalizó.

En esta línea, tanto el canciller Quirno como el gobernador Frigerio marcaron durante la reunión que la “judicialización” del caso –con solicitudes por parte del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Concepción del Uruguay a la CARU para que brinde información– obedece a temas “políticos internos”. La denuncia en cuestión partió por una acción judicial encabezada diputado peronista de Entre Ríos, Guillermo Michel.

Quirno enfatizó al respecto que esa “no es la postura” del gobierno de Javier Milei y que buscan bajarle el perfil al tema, aunque respetando la independencia de la Justicia. Minutos más tarde, el canciller argentino dijo en rueda de prensa que lo consideran “un tema político interno” que “no” les “gusta”.

Lubetkin, en tanto, aclaró que una vez tomada una decisión con respecto a la localización definitiva del proyecto y la evaluación de su estudio de impacto ambiental, se remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para activar el mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.