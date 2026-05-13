A un año de la muerte de José "Pepe" Mujica: un repaso por sus momentos claves desde la resistencia hasta la Presidencia

A un año de la muerte de José "Pepe" Mujica , resulta oportuno volver a mirar la vida de una de las figuras políticas más influyentes, complejas y reconocidas de la historia reciente de Uruguay . Su trayectoria atravesó algunas de las etapas más intensas del país: la militancia armada, la prisión durante la dictadura, el regreso democrático, el ascenso del Frente Amplio y la llegada a la Presidencia .

Conocido popularmente como “Pepe” Mujica, el exmandatario construyó una imagen política singular que trascendió fronteras . Su discurso austero, su estilo de vida alejado de los protocolos tradicionales del poder y sus reflexiones sobre el consumo, la política y la felicidad lo transformaron en un referente internacional .

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Pero antes de convertirse en presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, Mujica tuvo una vida marcada por la confrontación política y la resistencia . Integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), fue detenido en múltiples oportunidades y pasó más de una década preso durante la dictadura militar , varios de esos años en condiciones extremas.

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Tras el retorno de la democracia, inició un nuevo camino dentro de la política institucional. Fue diputado, senador y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, hasta alcanzar la Presidencia impulsado por el Frente Amplio.

Durante su gobierno se impulsaron algunas de las reformas sociales más relevantes de las últimas décadas en Uruguay, entre ellas la regulación del mercado de cannabis, la legalización del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, medidas que colocaron al país en el centro de la atención internacional.

Su figura también despertó controversias y críticas, tanto por decisiones de gestión como por declaraciones públicas que muchas veces rompían con los moldes tradicionales de la diplomacia y la política.

Incluso después de dejar la Presidencia, Mujica mantuvo una fuerte presencia pública. Continuó como senador, participó en campañas políticas y recibió dirigentes, periodistas y académicos de todo el mundo en su chacra de Rincón del Cerro.

Con el paso de los años, su figura se consolidó como una de las más reconocidas de la política latinoamericana contemporánea. Admirado por algunos y cuestionado por otros, Mujica dejó una huella que trascendió generaciones y fronteras.

A un año de su muerte, su legado sigue siendo objeto de debate político, análisis histórico y reconocimiento internacional.