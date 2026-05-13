"Nos hace falta": los homenajes del MPP y el recuerdo de Orsi, Sánchez y Topolansky a un año de la muerte de Mujica

A un año de la muerte del expresidente de la República José Mujica , amigos y personas cercanas a él, como el actual presidente Yamandú Orsi , el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez o su pareja, la exvicepresidenta Lucía Topolansky , lo recordaron con sentidos mensajes en las últimas horas.

En entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10) la histórica dirigente de izquierda expresó que para ella el recuerdo de Mujica es constante . "Inevitablemente, es todos los días para mí, para mis compañeros y la gente que lo queremos" , sostuvo.

Además, mencionó que tanto ella como Mujica "jamás" le dieron mucha "pelota" a las fechas y reiteró que la ausencia del expresidente es "permanente" .

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Pese a esto y al ser consultada por los gestos en recuerdo al fallecido, expresó que "todos" la han conmovido, pero recordó especialmente el "arco brutal de gente que lo acompañó" .

"Yo sabía que iba a tener un acompañamiento importante, pero no imaginaba esa dimensión", comentó y rememoró esa "cola interminable" con personas de todos los tipos.

"Eso para mí fue un orgullo enorme", expresó entre lágrimas este martes mientras recordaba a Mujica.

Durante la misma jornada, el presidente Orsi participó en el lanzamiento de un sello conmemorativo del Correo Uruguayo en recuerdo al exmandatario.

"Días muy especiales, removedores y emotivos, 'Pepe' se merece todos los reconocimientos de la vida, sabiduría, lucha, ternura y diálogo son su legado", escribió Orsi en sus redes sociales tras participar del evento. "¡Cuánto se te extraña!", agregó.

Quien también participó del evento fue la ministra de Industria, Fernanda Cardona, que en diálogo con los medios recordó el "espaldarazo político" a las empresas públicas durante la administración de Mujica entre los años 2010 y 2015.

En las últimas horas del martes, el último en hablar sobre el exmandatario fue el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

"Nos hace falta. La primera reflexión es que lo extrañamos mucho. Quienes tuvimos la suerte de estar cerca de él y de aprender mucho de él, lo extrañamos un poco más", expresó.

Tras esto, dijo que ese sentimiento se siente también en la "gente". "Estamos a un año de un momento donde la sociedad uruguaya se conmovió, lo vimos en su velorio", recordó.

"Para nosotros, Pepe sigue con nosotros en cada lucha; cada vez que se pelea para generar condiciones de igualdad, está", continuó.

Tras esto, se refirió a la reflexión de Mujica de "estar pensando en el mundo del porvenir, de qué cosas hay que hacer hacia el futuro y de tener esa cabeza abierta para pensar sin dogmatismo" y dijo que actualmente necesitan de forma "muy urgente" ese pensamiento.

Finalmente dijo que, tras más de un año de gobierno del Frente Amplio, el expresidente "rezongaría por muchas cosas", pero estaría "muy contento" por otras. "Lo que estaría diciendo Pepe hoy es que nos tenemos que apurar", cerró.

Los homenajes del MPP a José Mujica

A un año del fallecimiento del expresidente José Mujica, el Movimiento de Participación Popular (MPP) llevará adelante durante mayo y junio una serie de actividades culturales, sociales y militantes en distintos puntos del país y también en Italia para homenajear al exmandatario y mantener vivo su legado.

La agenda incluye proyecciones de documentales y películas, fogones, conversatorios, jornadas solidarias, intervenciones barriales, muestras y encuentros culturales abiertos a la ciudadanía.

El senador del Frente Amplio Sebastián Sabini destacó el perfil humano de Mujica y aseguró que el homenaje busca reflejar esa identidad.

“Pepe Mujica no fue solo un líder político, fue un líder humano que cambió la forma de hacer política en Uruguay. Lo queremos recordar con alegría, sacarlo de las formalidades que no le gustaban, hacerlo en los barrios, en un teatro, con fogones, sacándolo de la frialdad del Palacio Legislativo, que es la mejor forma que tenemos de homenajearlo a nuestro querido Pepe”, expresó.

Por su parte, el diputado del MPP Joaquín Garlo sostuvo que las actividades apuntan a "recordarlo, homenajearlo y mantener vivo su legado".

"Estamos convocando distintas actividades que van desde proyecciones de documentales, presentaciones de libros, fogones, encuentros y conversatorios con militantes, y un acto el miércoles en el Teatro El Galpón como excusa para encontrarnos", afirmó.

En Montevideo, las actividades comenzaron el 9 de mayo con la proyección del documental Frágil Equilibrio en Mercedes 1368. Al día siguiente se realizó el estreno de la película Una y mil veces junto a un conversatorio con sus protagonistas en Holanda y Grecia. Tras esto se realizarán varias actividades entre el 12 y 23 de mayo.

En Canelones se realizará una muestra itinerante sobre Mujica acompañada de mateadas en distintas localidades, entre ellas Nicolich, Las Piedras, Barros Blancos, La Paz, Pando, Neptunia y San Jacinto. También habrá un fogón en Rincón del Colorado.

En Colonia, la muestra “Pepe Mujica” será inaugurada el 16 de mayo en el Centro Cultural Nacional AFE y contará con la participación de Lucía Topolansky, Guillermo Rodríguez, Nicolás Viera y Cecilia Badín.

También se prevén actividades en San José, Florida y Flores, con fogones, jornadas solidarias y encuentros comunitarios.

A nivel internacional, el 26 de mayo se proyectará la película Pepe Mujica - Una vida suprema en el Cinema 4Mori de Livorno, en Italia, en una actividad organizada por la Embajada y el Consulado uruguayo.