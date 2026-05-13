River Plate busca este miércoles el pasaje a semifinales del Torneo Apertura argentino; mirá cómo quedó el cuadro tras los primeros cruces

El Torneo Apertura argentino está próximo a definir la segunda semifinal de la competencia, en donde River Plate que parte como uno de los máximos candidatos al título buscará la clasificación esta noche frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental.

Del otro lado del cuadro esperan Belgrano , que derrotó en condición de local a Unión en un entretenido partido por 1-0, y Argentinos Juniors , otro de los grandes equipos de este torneo que alcanzó esta instancia luego de imponerse también por la mínima ante Huracán , equipo que dejó en el camino a Boca Juniors en la instancia anterior.

Superada la dramática serie con San Lorenzo, River va en busca de seguir avanzando en el Torneo Apertura ante Gimnasia para empezar a ilusionarse con el título después de algunos años.

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Aunque el equipo no tuvo el descanso ideal tras el desgaste que hizo ante San Lorenzo el pasado domingo, la idea de Eduardo Coudet es mantener la base que viene jugando y solo realizar algunos ajustes puntuales en la formación.

Pese a que Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Fausto Vera terminaron al límite desde lo físico, en el cuerpo técnico confían en que los tres podrán recuperarse a tiempo para poder saltar a la cancha este miércoles por los octavos de final.

El Millonario parte como favorito ante Gimnasia y, con la eliminación de Estudiantes de La Plata en los octavos de final, River se aseguró definir todas las instancias en condición de local, por lo que en caso de acceder a la semifinales, recibirá en el Monumental al vencedor de Racing Club de Avellaneda y Rosario Central.

La posible formación de River Plate ante Gimnasia

Los 11 futbolistas que tiene en mente Chacho Coudet son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Cronograma de los cuartos del Torneo Apertura