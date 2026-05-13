Estados Unidos dio a conocer la tasa de rechazo de visas de viaje: ¿en qué posición quedó Uruguay?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer los resultados de la tasa de rechazo del Programa de Exención de Visa 2025 .

La nómina, que contempla uno de los criterios para determinar la elegibilidad de una nación dentro del esquema de ingreso sin visa, ubicó a los viajeros provenientes de los Estados Federados de Micronesia como los poseedores del mayor guarismo negativo a nivel global, al registrar un 100% de rechazos. Le siguieron Laos, Somalia y Palaos , con 84,35%, 83,52% y 80%, respectivamente.

Los solicitantes de la visa B1 provenientes de los Estados Federados de Micronesia obuvieron el 100% de las solicitudes rechazadas en 2025

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En el extremo opuesto, Ciudad del Vaticano y Mónaco registraron un 0% de solicitudes rechazadas, mientras que Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Uruguay escoltaron el listado con apenas 2,17% y 2,59%, respectivamente.

A nivel Latinoamérica, Cuba, con siete de cada diez rechazos, lideró el conteo regional, seguido por República Dominicana, con cinco de cada diez, y Venezuela, con cuatro de cada diez.

Tasa de rechazo

¿Qué es la tasa de rechazo del Programa de Exención de Visa de Estados Unidos?

El Programa de Exención de Visa permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa cuando el motivo sea compatible con la categoría “B” (turismo o negocios) y por una duración máxima de 90 días, siempre que cumplan determinados requisitos.

Respecto de la tasa de rechazo, la legislación migratoria estadounidense establece que una visa debe ser denegada cuando el solicitante no logra demostrar su elegibilidad, ya sea por incumplir los requisitos de una categoría determinada o por motivos de inadmisibilidad vinculados a otros aspectos del caso.

image Ranking de países de visas rechazadas

“La denegación de una visa es la negativa formal de una solicitud de visa de no inmigrante por parte de un funcionario consular estadounidense que actúa de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, señala el sitio oficial del Departamento de Estado.

¿Cómo se calcula la tasa de denegación de visas?

La tasa de denegación de visas de visitante para no inmigrantes del Programa de Exención de Visa se basa en el número global de solicitantes de visas de visitante tipo B que son nacionales de cada país. Estos documentos se emiten para viajes de negocios o turismo de corta duración a Estados Unidos.

¿Qué pasa con las visas de Estados Unidos para uruguayos?

A partir del 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas de inmigrante para nacionales de países (incluido Uruguay) cuyos solicitantes registraban una alta tasa de utilización de asistencia pública “a expensas del contribuyente estadounidense”.

Según el comunicado de la misión diplomática, los viajeros de las naciones afectadas que tengan intención de residir permanentemente en Estados Unidos aún pueden iniciar sus gestiones y asistir a entrevistas, ya que el Departamento de Estado continuó programando citas. Sin embargo, se ratificó la negativa a emitir los documentos.

image El presidente Yamandú Orsi mantuvo encuentro en enero con embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi.

A casi cinco meses de su entrada en vigencia, el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Daniel Castillos, aseguró que se trata de una medida "provisional" que el gobierno, a través de la sede diplomática, está trabajando en revertir.

En la misma línea, el representante de la Casa Blanca en Montevideo, Lou Rinaldi, sumó: "Estamos trabajando muy fuerte en esto. No afecta al turista, al negociante, al comercio, solamente afecta a la Green Card, la residencia. Todos los países tienen un porcentaje de migrantes legales que van a Estados Unidos y el porcentaje de la gente que está viviendo bajo beneficios del gobierno sobrepasa el porcentaje: no tengo el número exacto, sé que estamos bastante alto. No sabría decir si es de ahora o puede ser un número de años atrás. Estamos mirando y estudiando la situación, estamos trabajando y la vamos a aclarar”.