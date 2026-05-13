Danubio confirmó el regreso de Leo Ramos, quien se desvinculó de su anterior equipo para llegar a los franjeados

Danubio anunció este miércoles a Leonardo Ramos omo su nuevo entrenador, cubriendo el puesto que había tomado de forma interina Gustavo Matosas, gerente deportivo del club, tras la destitución del argentino Diego Monarriz tras la décima fecha del Torneo Apertura.

“Un campeón está en casa ¡Bienvenido, Leo!”, señalaron los franjeados en sus redes para comunicar la vuelta del DT de 56 años con el que fueron campeones del Uruguayo 2013/14 y del Apertura de esa temporada.

Leonardo Ramos ( @LeonardoRamosDT ) es el nuevo director técnico de nuestro Club. ¡Bienvenido, Leo! #LaUniversidad pic.twitter.com/7Ceb3UfUQd

Será el tercer ciclo de Ramos como entrenador de Danubio.

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El primero fue entre 2012 y 2016, donde logró el mencionado Uruguayo, el cuarto y último de los franjeados en su historial.

Y el segundo fue entre 2020 y 2021, cuando volvió a la franja con el objetivo de salvarlo del descenso, lo que no pudo lograr, quedándose luego para dirigirlo en Segunda.

Ahora Leo Ramos regresa al club de Maroñas tras desvincularse de Universidad de Concepción de Chile, club en el que estaba dirigiendo en esta temporada desde hace poco más de un mes.