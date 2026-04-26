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El encontronazo entre Sebastián Eguren y Gustavo Matosas tras la victoria de Danubio a Nacional por el Torneo Apertura en el Gran Parque Central: "No seas desubicado"

El entrenador danubiano explicó una situación que se dio luego del triunfo de su equipo contra los tricolores

26 de abril de 2026 15:50 hs
Jorge Bava y Gustavo Matosas en la previa del partido entre Nacional y Danubio

Jorge Bava y Gustavo Matosas en la previa del partido entre Nacional y Danubio

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Danubio ganó tres puntos muy importantes este sábado a la noche al vencer a Nacional 2-1 en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura en un encuentro parejo.

Luego del partido, el técnico de Danubio, Gustavo Matosas, habló de la victoria, y también de un intercambio de palabras que tuvo con el manager general de Nacional, Sebastián Eguren.

"No seas desubicado"

Gustavo Matosas habló en conferencia de prensa improvisada luego del triunfo de Danubio ante Nacional este sábado en el Gran Parque Central.

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"Me voy muy satisfecho con el gran partido de los jugadores de Danubio. En una situación jodida y complicada, porque el equipo venía de varios partidos sin ganar, mostraron mucha clase contra un gran rival", dijo Matosas.

Y añadió: "Estoy muy feliz porque ganamos, así que no voy a pensar en cosas malas. Me quedo con la actuación del equipo, que me encantó".

Sebastián Eguren
Sebastián Eguren

Sebastián Eguren

Sobre el altercado que se dio en vestuarios con Sebastián Eguren, también dio su explicación.

"Seba Eguren se lo tomó a mal, pero no era con él. Grité: 'Vamo' Danubio', porque estaban acá todos los pibes que entrenan con nosotros”, sostuvo Matosas.

Y prosiguió: "Me dijeron que (Eguren) gritó: 'Matosas, no seas desubicado'. No era para él; era para nuestros chicos. Le mando un abrazo. Yo no soy baboso; hubiera baboseado en la cancha. No fue para babosear. Al contrario, le tengo mucho respeto a Nacional".

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