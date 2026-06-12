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Nacional cierra la semana de descanso con movimientos en el período de pases a la espera de cristalizar fichajes; mirá los nombres que cobran fuerza para el tricolor

Luego de las siete bajas anunciadas por Jorge Bava, Nacional pretender reforzar las distintas líneas y en diferentes posiciones

12 de junio de 2026 15:57 hs
Bruno Zuculini de Racing, se lesionó este sábado ante Estudiantes y está en duda para enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores

Bruno Zuculini de Racing, se lesionó este sábado ante Estudiantes y está en duda para enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores

Nacional comienza a cerrar su semana de descanso para el plantel y cuerpo técnico en medio del receso del Torneo Intermedio, con la vuelta a los entrenamientos el próximo lunes, en días en los que el área deportiva se ha mantenido muy activa en el período de pases.

Por el momento no hay anuncios oficiales, pero ha habido avances y nombres que han surgido tras primeras opciones que se han ido descartando.

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Jorge Bava en el partido ante Danubio

Jorge Bava en el partido ante Danubio

“Trabajando fuerte pero hasta que no estén cerrados los pases no comunicamos”, dijo a Referí Ricardo Vairo este viernes, sin dar más detalles.

Los nombres que suenan en Nacional

Luego de la depuración del plantel con la salida de siete jugadores a los que el entrenador Jorge Bava les comunicó que no los tendrá en cuenta, Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles, Ignacio Suárez, Juan Pintado, Mauricio Vera y John Guzmán, los albos comenzaron a buscar refuerzos.

El ex Nacional Brian Ocampo terminó su contrato con Cádiz de España y es jugador libre en el período de pases

Sonó para Nacional pero seguirá en España: el uruguayo Carlos Protesoni renovó su contrato con Deportivo Alavés

Nacional pretender reforzar las distintas líneas con diferentes posiciones: un arquero, un zaguero izquierdo, un volante central y un extremo, quedando siempre abierta la posibilidad de algún otro refuerzo en caso de una nueva salida o de una propuesta favorable para el club.

El nombre que ha sonado con más fuerza en esta semana es el de Bruno Zuculini, el volante argentino de Racing de Avellaneda, que ya tendría acordada su parte con los tricolores, pero que aún debe solucionar su desvinculación con la academia.

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Bruno Zuculini entró y mojó
Bruno Zuculini entró y mojó

Se trata de un volante de 33 años con una interesante carrera que comenzó en su actual equipo en 2009/10, pasando luego por Manchester City en 2014/15, Valencia y Córdoba de España, Middlesbrough de Inglaterra, AEK de Atenas, Rayo Vallecano, Hellas Verona, River Plate hasta volver a Racing en 2024.

Su hermano, Franco, también mediocampista, jugó en el fútbol uruguayo en Defensor Sporting en 2020.

La lista de volantes en la carpeta de Nacional también incluye a Alan Rodríguez, el uruguayo ex Argentinos Juniors y hoy en Inter de Porto Alegre, y a Felipe Carballo, viejo conocido de la casa. Uno que sonó pero fue descartado fue el de Carlos Benavídez Protesoni, el ex Defensor Sporting que renovó con Alavés de España por dos años.

Alan Rodríguez en Inter de Porto Alegre
Alan Rodríguez en Inter de Porto Alegre

Alan Rodríguez en Inter de Porto Alegre

Otro jugador que vuelve a sonar para los tricolores es el de Alan Medina, el extremo con pasado en Liverpool y Peñarol, campeón uruguayo en ambos equipos, quien actualmente juega en Everton de Chile, equipo del Grupo Pachuca.

A los albos le interesa, pero el jugador renovó recientemente su contrato, por lo que debería buscar una negociación.

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Alan Medina, goleador de Liverpool
Alan Medina, goleador de Liverpool

También en la zona ofensiva, apareció el nombre del paraguayo Juan Manuel Iturbe, de Cerro Porteño y ex Gremio, quien conoce a Jorge Bava por su reciente paso por ese equipo y que se contactó con él directamente para ofrecerse para llegar a los tricolores.

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Luis Suárez con la mirada atenta de Juan Iturbe
Luis Suárez con la mirada atenta de Juan Iturbe

Para ese puesto también suena un conocido en los períodos de pases: Nicolás Vallejo, ex Liverpool que fue pretendido por Peñarol a principios de año pero que pasó al fútbol mexicano.

20250619 Nicolás Vallejo Liverpool Peñarol Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño
Nicolás Vallejo

Nicolás Vallejo

Facundo Waller, el ex Plaza Colonia, que tuvo un pasaje por Nacional, es otra de las opciones que podría llegar a los albos en este período de pases, como también Brian Ocampo, que finalizó contrato en Cádiz de España y busca equipo.

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El golero que quiere Bava

El entrenador tricolor también quiere un golero que conoció en su reciente paso por Cerro Porteño.

Se trata de Alexis Martín Arias, arquero argentino de 33 años, quien es el nombre que se maneja con más fuerza para sustituir a Ignacio Suárez.

Por el momento, Nacional no tiene ningún fichaje cerrado y el lunes volverá a los entrenamientos en Los Céspedes con un plantel que tendrá siete bajas, para luego hacer una mini pretemporada en Solanas.

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