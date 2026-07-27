Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Miércoles:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de julio

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas, mejoras temporarias y presencia de nieblas y neblinas, según Inumet

27 de julio de 2026 21:00 hs
Inumet pronosticó un día de cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas durante toda la jornada
Inumet pronosticó un día de cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas durante toda la jornada Diego Vila

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este martes 28 de julio una jornada mayormente nubosa y cubierta en todo el país, con precipitaciones aisladas, mejoras temporarias y tormentas en el norte. Las temperaturas máximas alcanzarán los 25 °C en esa región y los 18 °C en Montevideo.

Montevideo y área metropolitana

La capital tendrá una temperatura de entre 12 °C y 18 °C.

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas, mejoras temporarias y presencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del oeste al sector sur, entre 10 y 30 km/h.

Más noticias

Videos: así fue la intensa granizada que sorprendió a Tomás Gomensoro en plena alerta de Inumet

Inumet actualizó su alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes: las localidades afectadas

En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con vientos del sureste y este de entre 20 y 40 km/h.

Este

En el este del país se prevén temperaturas de entre 12 °C y 17 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, mejoras temporarias, nieblas y neblinas. Los vientos serán del noroeste al este, entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con probables precipitaciones aisladas y mejoras temporarias. El viento del sureste alcanzará velocidades de entre 20 y 40 km/h.

Oeste

Para el litoral oeste, Inumet pronostica temperaturas de entre 11 °C y 22 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas. Los vientos serán variables, pasando luego del sureste y este entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche habrá probables precipitaciones aisladas y mejoras temporarias. El viento del sureste soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

El norte volverá a ser la región con mayor inestabilidad. Se esperan temperaturas de entre 15 °C y 25 °C.

Durante la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporarias, nieblas y neblinas. Los vientos irán del noroeste al este, entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma y rachas fuertes asociadas a las tormentas.

En la tarde y la noche continuarán las precipitaciones y tormentas aisladas, con mejoras temporarias y neblinas. El viento del este soplará entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Las más leídas

"Se fueron juntos y están juntos": el dolor del hombre que perdió a un hijo, una nuera y dos nietos en Ruta 56

Las primeras imágenes de la rehabilitación de Rafa Villanueva tras amputaciones: así avanza su recuperación

Un Papá Noel montevideano: la institución que compra con dinero público casi todo lo que le piden y no dice cuánto gasta

Una adolescente de 13 años mató a su abuela de 81 y dijo que actuó por una orden recibida en un juego online

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos