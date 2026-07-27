Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este martes 28 de julio una jornada mayormente nubosa y cubierta en todo el país, con precipitaciones aisladas , mejoras temporarias y tormentas en el norte . Las temperaturas máximas alcanzarán los 25 °C en esa región y los 18 °C en Montevideo.

La capital tendrá una temperatura de entre 12 °C y 18 °C .

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto , con probables precipitaciones aisladas , mejoras temporarias y presencia de nieblas y neblinas . El viento soplará del oeste al sector sur , entre 10 y 30 km/h .

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En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto , con vientos del sureste y este de entre 20 y 40 km/h .

Este

En el este del país se prevén temperaturas de entre 12 °C y 17 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, mejoras temporarias, nieblas y neblinas. Los vientos serán del noroeste al este, entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con probables precipitaciones aisladas y mejoras temporarias. El viento del sureste alcanzará velocidades de entre 20 y 40 km/h.

Oeste

Para el litoral oeste, Inumet pronostica temperaturas de entre 11 °C y 22 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas. Los vientos serán variables, pasando luego del sureste y este entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche habrá probables precipitaciones aisladas y mejoras temporarias. El viento del sureste soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

El norte volverá a ser la región con mayor inestabilidad. Se esperan temperaturas de entre 15 °C y 25 °C.

Durante la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporarias, nieblas y neblinas. Los vientos irán del noroeste al este, entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma y rachas fuertes asociadas a las tormentas.

En la tarde y la noche continuarán las precipitaciones y tormentas aisladas, con mejoras temporarias y neblinas. El viento del este soplará entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.