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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 27 de julio

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre 10 °C y 19 °C, según el pronóstico del organismo oficial del tiempo

27 de julio de 2026 7:31 hs
20250331 Mal tiempo, nubes grises, temporal, clima, semaforo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 27 de julio una jornada con cielo mayormente nuboso a cubierto, presencia de nieblas y neblinas desde las primeras horas del día y un desmejoramiento de las condiciones en buena parte del país con lluvias y tormentas.

Montevideo y el área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 10 °C y 19 °C.

Durante la mañana estará nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla. Para la tarde y la noche se esperan períodos de cielo cubierto, precipitaciones escasas y persistencia de nieblas y neblinas.

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El viento soplará del noreste, rotando luego al noroeste y oeste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Este

En el este del país se pronostica una jornada con cielo nuboso y cubierto y temperaturas de entre 9 °C y 18 °C.

La mañana estará marcada por nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche se prevén precipitaciones y tormentas, además de bancos de niebla.

Los vientos serán del este y noreste, rotando luego al norte y noroeste, con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h, además de ráfagas fuertes asociadas a las tormentas.

Oeste

Para el oeste, Inumet anuncia temperaturas de entre 9 °C y 20 °C.

La mañana será nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla. En la segunda mitad del día se esperan precipitaciones y tormentas aisladas, junto con la persistencia de nieblas y neblinas.

El viento será del noreste durante la mañana y luego del sector norte, con velocidades de 10 a 30 km/h, disminuyendo en algunos períodos a variables de entre 0 y 10 km/h. También son probables las rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Norte

En el norte del país, donde se espera la mayor inestabilidad, las temperaturas irán de 11 °C a 21 °C.

La mañana comenzará con cielo nuboso y cubierto, desmejorando con precipitaciones y tormentas, además de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche continuarán las lluvias y tormentas, aunque con mejoras temporarias.

El viento soplará del noreste, rotando luego al noroeste, con velocidades de 10 a 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h, períodos de viento variable y ráfagas fuertes asociadas a las tormentas.

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