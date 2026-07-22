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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 23 de julio

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre 8 °C y 15 °C, según Inumet

22 de julio de 2026 21:00 hs
El cielo estará nuboso y algo nuboso
El cielo estará nuboso y algo nuboso Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves una jornada mayormente nubosa y cubierta en todo el país, con presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y temperaturas máximas que alcanzarán los 19 °C en el norte.

Montevideo y área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 8 °C y 15 °C. El cielo estará nuboso y cubierto durante toda la jornada, con neblinas en las primeras horas. Los vientos soplarán del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h hacia la tarde y la noche.

Este

En el este se espera una mínima de 4 °C y una máxima de 15 °C. La mañana estará marcada por nubosidad, neblinas y bancos de niebla, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con períodos de algo nuboso. Los vientos del este alcanzarán rachas de hasta 40 km/h en las zonas costeras.

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Oeste

Para el oeste del país, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 17 °C. El cielo permanecerá nuboso y cubierto durante todo el día, con neblinas matinales y viento del este de entre 10 y 30 km/h. En la tarde y la noche se esperan rachas de hasta 40 km/h en la costa.

Norte

En el norte, las temperaturas irán de 7 °C a 19 °C. La mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, además de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará la abundante nubosidad y existe una baja probabilidad de precipitaciones, con viento del sector este entre 10 y 30 km/h.

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