El mapa de Peñarol a cuatro meses para las elecciones y los posibles candidatos que se preparan para la contienda política

Peñarol tendrá elecciones a fin de año pero el panorama es bastante incierto a esta altura del año. Hay varios dirigentes de peso que están en las gateras y un montón de agrupaciones políticas realizando movimientos de cara al acto eleccionario.

El que todavía no se definió fue el actual presidente, Ignacio Ruglio , que está en la recta final de su segundo mandato al frente del club.

En enero de este año, Ruglio le comunicó a su entorno dirigencial que no se iba a presentar a las elecciones y que lo iba a comunicar públicamente una vez terminado el período de pases, en febrero.

Posteriormente, esa manifestación pública fue diferida, por el propio Ruglio, para después de la finalización del Mundial 2026.

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El 12 de mayo, Referí informó que ya tenía la decisión tomada de no presentarse a las elecciones.

El Mundial terminó, pero Ruglio aún no se manifestó y en sus últimas apariciones públicas ya le abrió la puerta a la posibilidad de presentarse, porque hay un "grupo de socios" que le pueden pedir que se presente.

En la vereda opuesta está Juan Pedro Damiani, presidente del club entre 2009 y 2017 y un actor que no se presentó a las pasadas elecciones cuando pretendió hacer una lista de unidad para pelear electoralmente con Ruglio. Al no encontrar eco en dirigentes que buscaron su propia candidatura (Evaristo González y Edgardo Novick), finalmente no se presentó a los comicios.

Juan Pedro Damiani Foto: Inés Guimaraens

De comenzar el año diciendo que no se veía en el cargo de presidente pero sí desempeñando otro rol en Peñarol, como nexo, por ejemplo, para zurcir las relaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol o Conmebol, Damiani dijo semanas atrás que se siente "candidato".

Y ya empiezan a circular encuestas que lo posicionan con buena chance de ganar las elecciones y pelearle al oficialismo.

El que vuelve a la arena política es Jorge Barrera, sucesor de Damiani en 2018 en la presidencia del club.

Jorge Barrera Inés Guimaraens

"Hoy lo que te diría es que no estoy en condiciones de afirmar que no voy a ser candidato. Pero mira, para quien ya estuvo y quien ya fue, lo importante no es llegar, es estar", dijo Barrera el lunes Barrera a Quedó Picando, el streaming de El Observador.

Damiani y Barrera aún no establecieron una fórmula conjunta, algo que es viable ya que Barrera fue el candidato oficialista cuando Damiani dejó la presidencia.

Tampoco se pronunciaron dirigentes de peso en el actual consejo directivo como Evaristo González y Edgardo Novick, que en las pasadas elecciones fueron candidatos a presidentes.

Evaristo González Diego Battiste

Edgardo Novick Foto: Leonardo Carreño.

También hay dirigentes jóvenes que con sus agrupaciones pueden tejar alianzas con algún candidato, como lo son Alejandro González y Marcelo Solomita, ambos del oficialismo.

Alejandro González Instagram

"Más allá de la decisión que tome Nacho, hay nombres que son fuertes, que tienen toda una vida en el club, toda una trayectoria, como en el caso de Juan Pedro Damiani, como en el caso de Jorge Barrera, que para mí el panorama cambia si ellos están o ellos no están", dijo Solomita a Referí en marzo pasado describiendo una realidad que está a punto de concretarse.

Marcelo Solomita Foto: Referí

De los consejeros actuales, el dirigente joven que se tirará a las elecciones es Santiago Sánchez, que en las últimas elecciones había apoyado a Evaristo.

Si bien no descarta en los próximos meses hacer alguna alianza, porque en el área política no puede descartarse nada, Sánchez dijo a Referí: "Queremos un proyecto común a tres años, a seis años. Lo nuestro no es una candidatura pensada en el 2026, sino una candidatura pensada en el largo plazo. Sabemos que nosotros este año probablemente no tengamos la fuerza suficiente para ganar la próxima elección. Es bastante lógico lo que estoy diciendo, pero sabemos que si seguimos trabajando en forma humilde y constructiva, no desde la desacreditación a otro compañero peñarolense, y seguimos formándonos, vamos a aprender más y más del club".

Guillermo Varela fue el compañero de fórmula de Evaristo en las pasadas elecciones y es otro importante dirigente que deberá tomar posición en los últimos meses.

Guillermo Varela Camilo dos Santos

Más clara es la posición de Rodolfo Catino, secretario general de Peñarol desde enero de 2025 quien renunció a su cargo el pasado 30 de junio. Catino siempre fue un nombre fuerte del Damianismo.

Rodolfo Catino Inés Guimaraens

Fuera del mapa actual o de un pasado reciente de dirigentes, hay otros nombres que ya está en la danza de las elecciones.

Uno es el abogado Pablo Schiavi quien creó el Movimiento Libertadores 1966 y trabaja de cara a las elecciones, desde hace varios meses con el "objetivo claro de trabajar para que la actual gestión deje el club".

Pablo Schiavi

Otro hombre que será candidato a presidente de Peñarol es Carlos Lazzarino, director de Milenium, escuela de negocios y gestión deportiva y quien ya fuera dirigente del club décadas atrás.

También está Freddy García, youtuber que pretendió candidatearse a las elecciones pasadas, que ya realizó el lanzamiento de su candidatura y que anunció a José Herrera como el hombre que manejará el área deportiva para el caso de ganar las elecciones.