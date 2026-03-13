Marcelo Solomita: qué le faltó al período de pases de Peñarol para ser "excelente", su "identificación" con la gestión de Ignacio Ruglio y su posición de cara a las elecciones

Marcelo Solomita se transformó este verano en una pieza clave en la interna de Peñarol por su accionar en el mercado de pases aurinegro. Del armado del plantel, del buen momento del equipo en el arranque del año y de las particularidad de una temporada que desembocará en elecciones, el consejero habló mano a mano con Referí.

¿Cómo está mirando este momento de Peñarol tras el cierre del período de pases y con este buen arranque de temporada, sobre todo en materia de clásicos?

El año para nosotros está arrancando, siento que estamos bien, pero la respuesta va a ser una vez finalizado el año o por lo menos el primer semestre. Hicimos un buen periodo de pases en el que por varios momentos fuimos cuestionados por el avance del mismo. El equipo de Peñarol también está en crecimiento, en formación y va a ir de menos a más. Todavía no pudimos tener el plantel 100 % completo a disposición por las lesiones. Antes de empezar el campeonato, por ahí se decía que Peñarol no está muy bien y esto es tan dinámico que ahora a los ojos de todo el mundo estamos quizás superior a nuestro tradicional rival. Sin embargo, yo veo que solo estamos tres puntos arriba.

Hay que seguir trabajando, hay que no descansarse, hay que mantener la humildad. El año es largo, vamos a tener buenos momentos, vamos a tener malos momentos, como todos los equipos. Entonces lo importante es llegar bien a fin de año. Cuando pasás por un buen momento, no creértela, ser humilde, seguir trabajando, seguir creciendo. Esa es mi manera de pensar y como entiendo que tenemos que enfrentar las cosas.

¿Cómo trabajó esta Comisión de Pases y Contrataciones creada en febrero de 2025 que tuvo algunos cambios en los últimos meses?

La Comisión está compuesta por el presidente Nacho Ruglio, Evaristo González, Fernando Jacobo y yo. Antes estaba Edgardo Novick que renunció y en su lugar entró Guillermo Varela. Pero en la mayoría de negociaciones, los que tomamos un rol más activo, porque se dio así, hemos ido Fernando Jacobo y yo, junto con Nacho. Antes de cerrar una negociación ponemos todas las condiciones en un grupo de WhatsApp, las analizamos, las discutimos y llegamos a una conclusión. Esa información es pasada al secretario general Rodolfo Catino para que finalmente firme por el club, al igual que el presidente. Este fue mi primer periodo de pases en el que me toca estar activamente.

¿Cómo resultó esa experiencia?

La verdad que es muy intensa. Lo imaginaba así, pero vivirlo es diferente. Porque estuve al frente de casi todas las negociaciones y muchas cosas son minuto a minuto y tenés que estar todo el tiempo activo porque no te podés demorar en responder una hora un mensaje porque a veces las oportunidades son oportunidades y hay que estar muy activo, muy despierto, muy atento a todo porque somos un mercado que tiene limitaciones económicas comparado a los mercados con los que competimos cuando nos interesamos en algún jugador como el mexicano, el brasileño o el argentino, quizás a veces el europeo. En la comparación con esos mercados, económicamente estamos por debajo. Más allá que Peñarol es un grande del mundo, también lo económico juega, entonces muchas veces vos tenés que recurrir a la marca Peñarol, a lo que significa, para también tratar de complementar un poco esas diferencias económicas. Fue una buena experiencia y aprendí bastante.

¿Cómo convivió con las críticas que recibieron o las que recibiste personalmente cuando alguna negociación se cayó?

Sinceramente te digo, soy consumidor de redes sociales. No escribo mucho, pero siempre estoy viendo las opiniones. Y me acuerdo el fin de año, en las redes sociales, sentía los cuestionamientos, que son válidos por parte de los hinchas. Peñarol viene en un 2025 donde no cumplió sus objetivos y la gente en el mercado pases se ilusiona, se imagina al equipo y ahí es donde nace toda la nueva ilusión de ver a Peñarol cumpliendo esos objetivos. En algunos momentos no había conformismo o se pensaba que no se estaba armando un buen equipo, entonces ahí te caen las críticas, los cuestionamientos. Cuando se lo comentaba a Nacho me decía 'todo pasa en la vida, lo importante es estar convencido que estamos haciendo bien las cosas y cuidando los recursos y la economía del club'. En una negociación nos pasó eso.

¿En cuál?

En la de (Baltasar) Barcia que entramos en una puja con Nacional y en un momento ahí con Nacho dijimos 'vamos a bajarnos' porque entendimos que seguir en esa puja en la balanza costo-beneficio no era bueno. Le dije a Nacho que para mí eso era perder una puja. Él me dijo que a veces ganás una puja y te aplauden dos o tres días, después el año es largo y tenés que demostrarlo. Estábamos convencidos del jugador, es real, el cuerpo técnico tenía convencimiento, pero cuando la negociación se fue de los términos económicos y se fue un poco más arriba o bastante, en ese momento decidimos que lo mejor era soltarlo. Cuando Nacional se quedó con el jugador, personalmente sentí los cuestionamientos, que también es parte del proceso y del crecimiento, pero también estábamos convencidos que hicimos lo mejor para el club y que a largo plazo lo íbamos a ver y quizás esa inversión se podía volcar en otros jugadores, que fue lo que hicimos en el periodo de pases.

¿Cuál es su balance en definitiva del mercado de pases?

Peñarol hizo un buen periodo de pases. Quizás para decirte que hicimos un excelente periodo de pases hubiese sido la frutilla de la torta con (Nicolás) Vallejo. Con eso diría que hubiéramos hecho un excelente periodo de pases. Si no llegaba Vallejo, sabíamos que en el plantel esa posición está cubierta. Si se daba que llegaba, porque era un pedido de Diego, te hubiese dicho que hicimos un excelente periodo de pases. Al día de hoy digo que hicimos un buen periodo de pases y que tenemos mucha conformidad.

En su momento se generaron cuestionamientos por la llegada de Washington Aguerre y las condiciones del salario que se acordaron.

Creo que el arco es un puesto clave, es un puesto muy importante y creo que este año los dos arqueros nos generan mucha seguridad. Aguerre es jugador probado, muy identificado en el club, entiende mucho la idiosincrasia de Peñarol. Lo vimos en el clásico, muchas veces él descongestiona a los compañeros, absorbe presión, descomprime. Todo eso le hace bien al equipo. (Sebastián) Britos también es un golero probado, fue campeón en donde jugó en los últimos tres años. Está sumando mucho para el grupo.

Franco Escobar, Diego Laxalt y Mauricio Lemos son jugadores de calidad pero llegan faltos de fútbol. Peñarol lo sufrió el año pasado en algunas contrataciones, como la de Gastón Silva. ¿Son jugadores que si tuvieran rodaje no llegarían al medio uruguayo?

Y... Muchas veces no. En el caso de Diego Laxalt se dio la posibilidad porque no estaba jugando en el equipo y necesitaban liberar el cupo. En el período anterior lo fuimos a buscar, pero estaba jugando.

El riesgo de esa inactividad también complica después por las lesiones.

Cuando volvés al ritmo permanente, todos los jugadores están expuestos a las lesiones. Cuando venís sin ritmo, estás un poco más expuesto. Esas son cosas que se están viendo. con alguna lesión muscular que ha pasado, pero es parte también de la alta competencia y de competir al alto nivel. Le pasa a todos los equipos. Pasó también con jugadores que vienen con ritmo. De hecho el otro día lo estábamos viendo y comparándonos con otros equipos del exterior y también hay lesiones musculares. Estamos más o menos en el promedio de las lesiones. Hay lesiones que también son de mala fortuna, como el caso de Abel Hernández o de Maxi Olivera. En el caso de Nahuel también, en el hombro. Hay otras lesiones que son musculares, producto de la exigencia. El deporte es cada vez más físico, cada vez tenés que estar más al 100 % para competir y en la medida que el fútbol ha cambiado, en la medida que es más físico, obviamente que también estás más expuesto a las lesiones.

¿Lucas Ferreira es la mejor incorporación por ahora de Peñarol, en función de la regularidad de sus rendimientos?

Ferreira hizo un buen año en Defensa y Justicia. La trabajamos en silencio, nunca se filtró su nombre. Yo prefiero que no se filtren porque eso hace a la negociación más fácil, aunque es una regla que no siempre se da. Quizás para mucha gente del medio, no era un jugador que venía con tanto nombre, con tanto pergamino, pero llegó y demostró en la vigencia que está, el nivel que tiene. Ha sido una gran incorporación. Llegó, se puso la camiseta y le quedó pintada.

El Indio Fernández llegó y Diego Aguirre lo tiró a la cancha nada menos que en un clásico...

Es un jugador que está en una edad ideal, el club hizo un esfuerzo importante en la contratación de él. Hicimos un esfuerzo importante. Hay veces que la manera de cuidar la caja del club es apostando. Es un esfuerzo económico, pero también entendemos que eso es cuidar la caja. Apostando a hacer buenas campañas y a que esas inversiones tengan su retorno, quizás en números más altos que los que invertís. Es un jugador por el que Diego insistía mucho, un volante mixto que está maduro y que en Argentina estaba en un gran nivel, en su momento lo querían en equipos grandes de ahí. Le va a dar mucho al equipo también.

¿Cómo analizan el nivel de Gastón Togni?

Es un jugador que también tiene trayectoria, experiencia y cantidad de partidos. Para mí lo está haciendo bien. Creo que el equipo va de menos a más. Por ahora se viene ganando el puesto.

¿Qué los llevó a apostar por Luis Angulo?

Es un jugador joven, de 21 años, que tuvo una gran campaña en Central Córdoba. Está peleando también en un puesto para Mundial, en la selección (Colombia). Va a ir creciendo en el club. Tiene unas características muy explosivas, muy rápidas. Contra Danubio se lo vio en el uno contra uno encarando y yendo al frente. Es muy desnivelante en velocidad y esperamos lo mejor de él.

¿El extremo es un puesto difícil de encontrar jugadores para este medio? Nacional tiene muchos delanteros de área o para jugar atrás del 9, pero no abunda en extremos...

Es un puesto que es difícil pero no solo en el mercado uruguayo sino creo que en el mundo entero. Nosotros también vamos a recuperar a Eduardo Darias que es un alta más y que si bien terminó jugando en el medio su puesto natural y para el que llegó en 2024 es el de extremo. Además, en mayo va a tener el alta el Cangrejo (Javier Cabrera) por eso insisto en que si bien no llegó Vallejo, el puesto está cubierto.

¿Jonathan Rodríguez estuvo cerca o la idea siempre fue que se termine de recuperar físicamente y sentarse a negociar para el segundo semestre del año?

Jonathan Rodríguez estuvo cerca, tuvimos una reunión en la cual participamos Evaristo González, Fernando Jacobo, el Chino (Edgardo) Lasalvia y yo, con la intención de que Jona esté en Peñarol. Él está con una lesión. Visualizábamos más, en caso de que llegue, de que sea a mitad de año, aunque también el Chino planteó la opción de que se recupere en Peñarol. estos meses y que empiece a percibir el salario a partir de que esté apto para jugar. Esa opción no se dio. En caso de que sea viable, lo veo más cómodo a mitad de año. Es un jugador probado, de rendimiento comprobado, de selección. Si lo podemos sumar, creo que va a ser un alta que nos va a dar un salto de calidad porque nos va a aportar en todo el frente de ataque ya que en alguna etapa de su carrera hasta jugó de extremo. Estoy seguro de que Jonathan va a tener propuestas de varios marcados porque en México o en la MLS es un jugador comprobado. Lo bueno es que él es muy hincha de Peñarol y que le gustaría estar. El Chino también y nosotros como club lo queremos. Estamos alineados, hay que pulir algún detalle en cuanto a la situación contractual, en cuanto a lo económico. Estamos en eso para ver si puede ser viable la llegada.

¿Sentiste que Peñarol estaba condicionado por el factor económico a la hora de moverse en el período de pases?

En los periodos de pase cuando vamos a negociar, vamos conscientes de cuidar el club que tenemos. Conscientes de que el club ha bajado su deuda, que está ordenado, consciente de mantener una situación y no ir a lo loco a decir a gastar. A mi manera de entender esto, a veces para cuidar la caja tenés que invertir. Y eso te da retorno. En los periodos de pases tratamos de mantener la situación económica del club. Vos podés en algún momento apostar, hacer una inversión como se hizo en el caso de Leo (Fernández) o como se hizo ahora con valores mucho menores con el Indio. Con un club ordenado, a corto plazo y a largo también, vas a tener muchas más chances en la cancha y ser más competitivo. Si en la locura de querer ganar te comprometés a inversiones que después tenés que ver cómo vas a pagarlas, para mí eso en algún momento termina generando una rueda que a largo plazo empezás a comprometer al club, agrandar pasivos, pagar intereses. Cada vez que fuimos a una negociación pensamos en la situación del club hoy, en lo ordenado que está y en invertir, siendo conscientes de que tenemos que seguir por ese camino del orden donde lo que importa es ganar en la cancha, y para mí vas a tener más chance de ganar si tenés un club ordenado.

En 2023 con tu agrupación Pro Peñarol decidiste apoyar a Ignacio Ruglio, ¿dónde se va a parar Marcelo Solomita en las elecciones 2026 de Peñarol?

Yo no soy del riñón de Nacho, por más que me siento identificado con él, estos años he generado una relación con él y con su manera de gestionar me siento identificado y me siento también parte de esta gestión. De lo bueno y de lo malo. Me siento parte integral. En el primer periodo de Nacho no lo acompañamos, nuestro grupo apoyó a (Juan Pedro) Damiani. No sé dónde me voy a ver todavía porque la realidad, y esto no es caset, en el verano mis energías estaban 100 % puestas en el periodo pase. En esta semana sí empezamos como grupo (Pro Peñarol), en forma interna interno, a tener charlas con otras personas y con otros grupos para ver cómo ven el futuro del club, cómo se va viendo el mapa político. Pero la realidad es que falta mucho. Hay nombres fuertes que todavía no se saben si se van a presentar o no. Más allá de la decisión que tome Nacho, hay nombres que son fuertes, que tienen toda una vida en el club, toda una trayectoria, como en el caso de Juan Pedro Damiani, como en el caso de Jorge Barrera, que para mí el panorama cambia si ellos están o ellos no están.

¿Es viable que haya una lista única en Peñarol?

Para mí puede ser viable, puede serlo. Hay muchos grupos en Peñarol y hay que trabajar en que todos esos grupos se puedan alinear y manejar también los requerimientos, las ideas de cada grupo, para un mismo modelo de club.

¿Vas a responder políticamente a lo que se defina dentro de tu grupo?

Nosotros vamos a ir hablando. Hay que ver qué va a hacer Nacho, que Nacho ya tiene la decisión. Nosotros la sabemos.

No se presenta.

Y bueno... Eso que lo confirme él. Si Nacho se presenta, contaría con nuestro apoyo. Si no se presenta, ahí quedaría ver entre todos los grupos que apoyamos a Nacho, ver qué camino seguimos, si nos podemos alinear o no. Más allá de todo, de que estamos en un año electoral y todo lo que mueve la política del club hay algo muy importante atrás.

¿Qué es?

A mí me tocó estar en el Damianismo, ahora me tocó acompañar a Nacho, soy una persona que que intenta sumarle a Peñarol y no miro tanto la política en sí, sino más que nada el día a día del club y el tema de gestión del club. Realmente creo que en los últimos períodos han habido tres presidentes, Juan Pedro Damiani, Jorge Barrera y Nacho. Los tres con distintos perfiles, por supuesto. Creo que el socio capaz se puede identificar más con un perfil u otro, votará en función de eso. Pero lo que sí creo es que Peñarol, de 15 años, de 10 años a esta parte, la verdad es que con consejo directivo a consejo directivo ha ido creciendo el club como institución. Juan Pedro hizo una transformación del club, subiendo la cantidad de socios, dejando un estadio. Cada presidente o cada consejo directivo tomó el club en su nueva etapa con un saldo inicial superior al que tomó la directiva anterior. Eso quiere decir que el club a lo largo del tiempo ha ido creciendo. En el caso de Jorge abrió un poquito más la cancha, lo hizo crecer bastante en disciplina, también en lo deportivo. Con Nacho creció también en infraestructura, que para mí es muy importante, en el día a día, porque esto es muy competitivo y el día a día y el nivel de detalle es muy importante. En esta gestión de Nacho se ha ido ordenando el club, bajando deuda. Más allá de cada presidente, yo miro el club hace 15 años y lo miro ahora, y lo veo mucho mejor. Yo miro las formativas de Peñarol, que a veces se cuestionan, pero las formativas funcionan. En todos los periodos salen jugadores, Peñarol está liderando el mercado uruguayo en ventas. Eso habla de un proceso que se ha mantenido con cada gestión de cada presidente. Veo la estructura que tenía el club hace 20 años, la que tiene hoy, y el club ha crecido. Veo el manejo económico del club, y por hoy tenemos un club ordenado, que obviamente es mucho mérito de esta gestión, pero también gestiones anteriores influyen en esto, porque no es solo una gestión, cada gestión influye en la que viene.

Dijiste que te sentís identificado con el modelo de gestión de Ruglio, con lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo malo que tuvo para cambiarlo?

La relación con la AUF, sin dudas. Nacho tiene un perfil muy combativo, él es así, y de esa manera ha dejado cosas buenas para el club, pero también creo que por ahí se podría mejorar un poco. También pienso que ese combate que él dio, o que está dando, hace que si el día de mañana le toque otro, sea mucho más fácil sentarse a negociar con la AUF. Porque después de la guerra viene la paz. Peñarol tiene que lograr una injerencia mayor en AUF donde hoy no tenemos peso, o tenemos poco peso y con los jueces.

Dijiste que las juveniles de Peñarol "funcionan" y el año pasado quedaron a 76 puntos de Nacional y ganaron un solo título contra tres del tradicional rival. El contrapeso de eso es que Peñarol tiene en el primer equipo productos de su cantera más consolidados como Nahuel Herrera o Leandro Umpiérrez.

Te sumo a Brandon Álvarez y Luciano González, que ahora va a ir al préstamo a Defensa y Justicia, y para mí tiene muchas chances de crecimiento. Mi lectura es que más allá de a veces temas políticos, las formativas de Peñarol funcionan. Han funcionado a lo largo del tiempo. Por más que a veces se le busque algo, Peñarol a lo largo del tiempo, en formativas, ha sido uniforme. Han salido jugadores. Obviamente, esto no es una máquina que te va a dar tres o cuatro ventas por año, cuatro buenas ventas por año. No es una máquina. Pero Peñarol, si mirás todos los años viene vendiendo. Y con distintas gestiones. que tuvo un punto de inicio con Juan Pedro, pero que se ha mantenido y ha sido traspasado de presidente en presidente, de consejo directivo en consejo directivo. Las juveniles funcionan, están saliendo jugadores, lo estamos viendo ahora. Hay personal muy capacitado y buenos coordinadores.