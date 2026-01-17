Dólar
Rodolfo Catino no firmó el contrato de Washington Aguerre para "proteger" a Peñarol y pidió que se realicen cambios en algunas cláusulas

Washington Aguerre no juega este sábado contra River argentino por la Serie Río de la Plata porque el secretario general Rodolfo Catino se negó a firmar el contrato por entender que el mismo tiene cláusulas que son desfavorables para el club

17 de enero 2026 - 22:21hs
Washington Aguerre

Washington Aguerre

Foto: Inés Guimaraens

El secretario general de Peñarol Rodolfo Catino se negó a poner su firma en el contrato suscrito con Washington Aguerre y por esa razón el golero no juega este sábado contra River Plate de Argentina en amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata.

Rodolfo Catino

Rodolfo Catino

En 2025, tras una tensa reunión entre el presidente Ignacio Ruglio y el representante del golero, Rafael Monge, el golero terminó en Independiente de Medellín donde jugó todo el año pasado.

Sin embargo, luego de la presentación oficial donde participó el consejero Marcelo Solomita, el contrato todavía no está firme porque además de la firma del presidente Ruglio se necesita la del secretario general, Catino.

20261223 Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge. Foto: @OficialCAP
Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge

Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge

No es la primera vez que Catino frena, por considerar inconveniente, un contrato arreglado por Ruglio. Lo mismo pasó con Marcos Oroná con el que Ruglio acordó un importante contrato pero que Catino, que representa a la alianza opositora del oficialismo en el consejo directivo de Peñarol, no firmó. Eso derivó en una renegociación y el jugador fue contratado con un salario acorde a un juvenil que iba a integrar el plantel de Tercera.

Al llegar al Campus de Maldonado, Catino fue entrevistado por Sport 890 y dijo: "A mí también me tomó por sorpresa, hace tres días pedí autorización a la AUF para firmar y registrar el contrato pero hay algunos detalles de otros documentos con los que no estoy de acuerdo y no lo firmé como una forma de protección al club",

"Hay que plantear con los abogados alguna solución alternativa", dijo Catino dando a entender que si algunos puntos del contrato se solucionan, el mismo se firmará sin inconvenientes.

"No quiero hablar públicamente de esas cosas", dijo Catino al ser consultado sobre cuáles son las cláusulas que entiende que deben modificarse.

20250115 Washington Aguerre Nueva camiseta de Peñarol para la temporada 2026. Foto: @OficialCAP
Washington Aguerre

Washington Aguerre

"Yo no participo de las negociaciones, pero como secretario tengo la obligación de revisar los contratos y no los voy a firmar si veo algo con lo no estoy de acuerdo, y lo tengo que decir", manifestó.

"Puedo estar de acuerdo o no con el monto del salario que va a percibir el jugador, no es de mi competencia, pero sí es mi competencia decir que esto está mal, hablar con el abogado del representante y decirle de cambiar situaciones que están mal y nada más que eso. Creo que se arregla fácil, este lío no se quién lo armó, pero yo no fui", agregó.

Catino mostró su molestia y discrepancia al decir que nada tiene que ver esta situación con la posibilidad de que el argentino Nicolás Vallejo no llegue desde León de México.

"No puedo entender qué tiene que ver Vallejo ni que tiene que ver Pachuca con Aguerre que viene de Colombia, ahí me hace ruido", manifestó.

Monge, empresario de Aguerre, es un hombre fuerte en la articulación del Grupo Pachuca que dirige Jesús Martínez en México controlando a Pachuca, León y otros cuadros a nivel mundial como Everton de Chile y Real Oviedo de España.

Ruglio trabó estrecha relación con Grupo Pachuca en 2024 reforzando al equipo, pero la relación se enfrió en 2025 cuando Peñarol compró a Toluca la ficha de Leonardo Fernández y no invirtió en ninguno de los jugadores cedidos por el grupo (Alan Medina o Leonardo Sequeira).

"No puede ser que Pachuca nos ponga condición respecto de un jugador que no es de Pachuca, eso me resulta muy extraño, no es verdad que Vallejo no venga por esto, eso es para intentar que yo firme un contrato que no voy a firmar si no cambian algunas cosas", remarcó.

"Hablé con abogado del representante y con el presidente, me extraña que se haya ventilado este tema, le dije 'tenés que buscar otra solución, esta no es buena y puede generarle problemas al club', para eso estoy, para evitarle problemas al club. Si hay problemas con el pase de Vallejo es porque quieren abrir el paraguas", concluyó.

