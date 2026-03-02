Javier García dijo que creación de Ministerio de Justicia sería "un enorme retroceso antidemocrático"

El senador nacionalista Javier García expresó su rechazo ante la eventual creación de un Ministerio de Justicia y calificó la iniciativa como “un retroceso antidemocrático”. El legislador cuestionó la propuesta del gobierno y advirtió que implicaría más burocracia, mayor gasto público y un riesgo para la independencia del Poder Judicial.
A través de su cuenta en X, García manifestó su firme oposición a la medida, que —según sostuvo— surge de la necesidad del Ejecutivo de “hacer algo” frente a un clima negativo de opinión pública.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javiergarcia_uy/status/2028464703899382205?s=46&partner=&hide_thread=false
“Un enorme retroceso antidemocrático”
El senador afirmó que la creación de un nuevo ministerio no solo supondría ampliar la estructura estatal, sino también incrementar la burocracia y el gasto público, costos que, según indicó, “terminará pagando nuevamente el contribuyente”.
En esa línea, sostuvo que la iniciativa representa “un enorme retroceso antidemocrático y antirrepublicano”, al considerar que pone en riesgo la separación de poderes, uno de los pilares del sistema institucional.
“El país debe optar con claridad: o un Poder Judicial independiente o un Ministerio de Justicia. Sin independencia de la Justicia no hay democracia”, escribió.
García señaló además que este tipo de propuestas recuerdan antecedentes históricos en los que se avanzó sobre la autonomía de órganos clave del Estado.
Por último, reafirmó que desde su sector político se opondrán “con toda la fuerza” a la eventual creación del Ministerio de Justicia.