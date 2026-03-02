Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / CRUCE

Javier García dijo que creación de Ministerio de Justicia sería "un enorme retroceso antidemocrático"

"Vamos a oponernos con toda la fuerza", adelantó el senador nacionalista ante la eventual creación del Ministerio de Justicia

2 de marzo 2026 - 12:06hs
Archivo: Javier García

Archivo: Javier García

Foto: Leonardo Carreño.

El senador nacionalista Javier García expresó su rechazo ante la eventual creación de un Ministerio de Justicia y calificó la iniciativa como “un retroceso antidemocrático”. El legislador cuestionó la propuesta del gobierno y advirtió que implicaría más burocracia, mayor gasto público y un riesgo para la independencia del Poder Judicial.

A través de su cuenta en X, García manifestó su firme oposición a la medida, que —según sostuvo— surge de la necesidad del Ejecutivo de “hacer algo” frente a un clima negativo de opinión pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javiergarcia_uy/status/2028464703899382205?s=46&partner=&hide_thread=false

“Un enorme retroceso antidemocrático”

El senador afirmó que la creación de un nuevo ministerio no solo supondría ampliar la estructura estatal, sino también incrementar la burocracia y el gasto público, costos que, según indicó, “terminará pagando nuevamente el contribuyente”.

Más noticias
tribunal de apelaciones confirmo condena de hombre que abuso sexualmente de su hija de siete anos en colonia
ROSARIO

Tribunal de Apelaciones confirmó condena de hombre que abusó sexualmente de su hija de siete años en Colonia

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

En esa línea, sostuvo que la iniciativa representa “un enorme retroceso antidemocrático y antirrepublicano”, al considerar que pone en riesgo la separación de poderes, uno de los pilares del sistema institucional.

“El país debe optar con claridad: o un Poder Judicial independiente o un Ministerio de Justicia. Sin independencia de la Justicia no hay democracia”, escribió.

García señaló además que este tipo de propuestas recuerdan antecedentes históricos en los que se avanzó sobre la autonomía de órganos clave del Estado.

Por último, reafirmó que desde su sector político se opondrán “con toda la fuerza” a la eventual creación del Ministerio de Justicia.

Temas:

Javier García Ministerio de Justicia

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre
PEÑAROL

El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos