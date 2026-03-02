Javier García dijo que creación de Ministerio de Justicia sería "un enorme retroceso antidemocrático"

El senador nacionalista Javier García expresó su rechazo ante la eventual creación de un Ministerio de Justicia y calificó la iniciativa como “un retroceso antidemocrático” . El legislador cuestionó la propuesta del gobierno y advirtió que implicaría más burocracia, mayor gasto público y un riesgo para la independencia del Poder Judicial .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A través de su cuenta en X, García manifestó su firme oposición a la medida, que —según sostuvo— surge de la necesidad del Ejecutivo de “hacer algo” frente a un clima negativo de opinión pública.

El senador afirmó que la creación de un nuevo ministerio no solo supondría ampliar la estructura estatal , sino también incrementar la burocracia y el gasto público, costos que, según indicó, “terminará pagando nuevamente el contribuyente” .

La necesidad del gobierno de “hacer algo” y romper con el clima negativo de opinión pública lo impulsa a crear el ministerio de Justicia. Vamos a oponernos con toda la fuerza. Crear ministerios y más burocracia y gasto público es el camino equivocado que pagará otra vez más el…

RESCATE Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

ROSARIO Tribunal de Apelaciones confirmó condena de hombre que abusó sexualmente de su hija de siete años en Colonia

En esa línea, sostuvo que la iniciativa representa “un enorme retroceso antidemocrático y antirrepublicano” , al considerar que pone en riesgo la separación de poderes , uno de los pilares del sistema institucional.

“El país debe optar con claridad: o un Poder Judicial independiente o un Ministerio de Justicia. Sin independencia de la Justicia no hay democracia”, escribió.

García señaló además que este tipo de propuestas recuerdan antecedentes históricos en los que se avanzó sobre la autonomía de órganos clave del Estado.

Por último, reafirmó que desde su sector político se opondrán “con toda la fuerza” a la eventual creación del Ministerio de Justicia.