Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / ANTE AUTORIDADES

Un delincuente intentó robar una bici durante ceremonia de inicio de clases en escuela de Villa Española: el ladrón fue atrapado

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la ceremonia de comienzo del año lectivo, instancia en la que estaban presentes autoridades de la ANEP

2 de marzo 2026 - 12:44hs
DSC08598
Joaquín Ormando

El hurto de una bicicleta durante el acto de inicio de clases llevado adelante por las autoridades de la educación en la Escuela Ibiray, en Villa Española, generó malestar entre los presentes y preocupación entre padres y autoridades, según pudo constatar El Observador en el lugar de los hechos.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la ceremonia de comienzo del año lectivo, instancia en la que estaban presentes autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que como es habitual visitan un centro educativo en cada apertura de cursos.

“Vimos el hecho”

La directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, confirmó que el episodio quedó registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia.

Más noticias
tribunal de apelaciones confirmo condena de hombre que abuso sexualmente de su hija de siete anos en colonia
ROSARIO

Tribunal de Apelaciones confirmó condena de hombre que abusó sexualmente de su hija de siete años en Colonia

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

Vimos el hecho, todas las escuelas de Montevideo tienen un sistema de cámaras que lo tenemos en Codicen y podemos ver estas cosas”, expresó en rueda de prensa.

Salsamendi indicó además que desde Primaria vienen trabajando con el Ministerio del Interior y con el programa “Pelota al Medio” en acciones orientadas a mejorar la convivencia en los centros educativos.

En ese marco, explicó que “el convenio con el ministerio pone el foco sobre la convivencia, sobre talleres socioeducativos y van a estar si sucede una cosa en particular”.

“Estamos poniendo el foco donde entendemos hay que ponerlo y para mejorar la convivencia precisamos que las comunidades trabajemos juntas para eso”, subrayó la directora.

Pese al intento de hurto, el ladrón fue capturado y no logró su cometido.

Temas:

Villa Española bicicleta escuela

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre
PEÑAROL

El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos