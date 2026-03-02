Un delincuente intentó robar una bici durante ceremonia de inicio de clases en escuela de Villa Española: el ladrón fue atrapado

El hurto de una bicicleta durante el acto de inicio de clases llevado adelante por las autoridades de la educación en la Escuela Ibiray , en Villa Española , generó malestar entre los presentes y preocupación entre padres y autoridades, según pudo constatar El Observador en el lugar de los hechos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la ceremonia de comienzo del año lectivo, instancia en la que estaban presentes autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) , que como es habitual visitan un centro educativo en cada apertura de cursos.

La directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi , confirmó que el episodio quedó registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia.

RESCATE Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

ROSARIO Tribunal de Apelaciones confirmó condena de hombre que abusó sexualmente de su hija de siete años en Colonia

“ Vimos el hecho , todas las escuelas de Montevideo tienen un sistema de cámaras que lo tenemos en Codicen y podemos ver estas cosas”, expresó en rueda de prensa.

Salsamendi indicó además que desde Primaria vienen trabajando con el Ministerio del Interior y con el programa “Pelota al Medio” en acciones orientadas a mejorar la convivencia en los centros educativos.

En ese marco, explicó que “el convenio con el ministerio pone el foco sobre la convivencia, sobre talleres socioeducativos y van a estar si sucede una cosa en particular”.

“Estamos poniendo el foco donde entendemos hay que ponerlo y para mejorar la convivencia precisamos que las comunidades trabajemos juntas para eso”, subrayó la directora.

Pese al intento de hurto, el ladrón fue capturado y no logró su cometido.