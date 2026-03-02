Derechos de TV: la AUF envió los contratos finales y espera a las empresas adjudicatarias para firmar los acuerdos a partir de la hora 13 de este lunes

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) envió los contratos finales a las nueve empresas que fueron adjudicatarias en las licitaciones de los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período 2026-2029, que surgieron del llamado que comenzó en octubre y finalizó en diciembre pasado. Todas las empresas fueron convocadas para este lunes 2 de marzo a partir de la hora 13 para suscribir los acuerdos comerciales.

Este escenario se plantea en el último día establecido para firmar los contratos en el marco del proceso que comenzó en octubre del año pasado; en el medio de las diferencias que existen en el texto final de los contratos de AUF-Tenfield, y luego que la Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la Asociación por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones .

Desde la AUF informaron a Referí que siguen para adelante con el proceso y que fueron convocadas todas las empresas a partir de la hora 13.

Los ocho contratos que espera firmar la AUF este lunes son:

cable+TV abierta (consorcio Torneos/Directv , paga a la AUF US$ 31.800.000 por año)

, paga a la AUF US$ 31.800.000 por año) streaming ( Tenfield , paga US$ 17.500.000 por año)

, paga US$ 17.500.000 por año) derechos para el exterior (consorcio Team Click-Antel , paga US$ 3.100.000 por año)

, paga US$ 3.100.000 por año) Mercado de apuestas ( Mediapro , paga US$ 3.000.000 por año)

, paga US$ 3.000.000 por año) publicidad y merchandising ( Tenfield , paga US$ 8.000.000 por año)

, paga US$ 8.000.000 por año) derechos para otras competencias de la AUF ( Telecom/GMC/Conosur , paga US$ 2.200.000 por año)

, paga US$ 2.200.000 por año) producción comercial ( Tenfield , cobra US$ 1.200.000 por año)

, cobra US$ 1.200.000 por año) producción audiovisual (Tenfield, cobra US$ 5.044.000 por año)

Las diferencias entre AUF y Tenfield

En medio de todo este proceso, hasta la semana pasada existían diferencias entre AUF y Tenfield sobre la redacción del contrato.

Desde enero están negociando el texto final del acuerdo y existe incertidumbre acerca de si la empresa que tuvo los derechos del fútbol uruguayo en 1999 y 2025 concurrirá a firmar el documento.

El plazo para suscribir el acuerdo es hasta el horario de cierre de las oficinas de la AUF, a la hora 18.

Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas

En medio de todo este proceso, el pasado jueves la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), órgano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), resolvió adoptar medidas preventivas contra la AUF en el marco de la denuncia presentada el pasado 13 de febrero por presuntas prácticas anticompetitivas vinculadas al pliego de licitación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo.

Si bien la Comisión no se pronunció aún sobre el fondo del asunto, entendió que existen riesgos verosímiles de afectación a la competencia y al bienestar del consumidor, por lo que dictó una serie de instrucciones preventivas, particulares y obligatorias que la AUF deberá cumplir ahora en la fase contractual.

Según recogió el fallo de Coprodec al que accedió Referí, la denuncia expresó que el pliego, los contratos proyectados y la creación de una comisión reguladora por parte de la AUF configuraban un “esquema integral de restricciones” que podría:

Reducir o eliminar la competencia en la comercialización de los derechos audiovisuales.

Impactar en los precios finales al consumidor.

Limitar la innovación y la competencia entre plataformas (TV abierta, cable y streaming).

Entre los puntos señalados se incluyeron:

Fijación de precios mínimos de reventa.

Prohibición de exclusividades y ofertas diferenciadas.

Obligación de contratar con todo demandante.

Controles sobre contratos y precios "aguas abajo".

Segmentación tecnológica.

Empaquetamientos obligatorios entre plataformas.

La denunciante solicitó incluso un cese preventivo urgente para suspender la negociación y firma de los contratos.

La AUF rechazó “categóricamente” la existencia de prácticas anticompetitivas, abuso de posición dominante o fijación ilícita de precios.

En esta nota podés ver las dos posturas de las partes.

Sostuvo que actuó como titular originaria de los derechos audiovisuales, mediante un proceso licitatorio público, nacional e internacional, dividido en bloques y adjudicado al mejor postor. Además, argumentó que:

Los valores obtenidos superaron los precios base del pliego.

No existen contratos definitivos firmados.

No hay conductas ejecutadas que generen daño actual.

Un cese preventivo implicaría una injerencia anticipada en la libertad contractual.

Las medidas preventivas que deberá cumplir la AUF

Sin suspender el proceso licitatorio, la Comisión resolvió imponer instrucciones particulares obligatorias, entre ellas:

Abstenerse de fijar precios mínimos de reventa.

No establecer restricciones que limiten artificialmente la competencia entre plataformas.

No subordinar contratos a obligaciones complementarias sin relación con su objeto.

Aplicar criterios de no discriminación respecto a sublicenciatarios, evitando rechazos o condicionamientos arbitrarios.

Remitir copia de los contratos definitivos a la Comisión dentro de los 10 días hábiles posteriores a su firma.

Además, el organismo anunció que realizará un seguimiento estricto de la cadena de valor para detectar posibles conductas anticompetitivas.

En este contexto, la AUF avanza hacia la firma de los contratos finales que suscribirá en la tarde de este lunes.