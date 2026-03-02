Metsul advierte por ciclón "atípico" en el Atlántico: el último había sido en 2024 frente a las costas de Brasil y Uruguay

La Marina de Brasil informó este lunes la formación de la tormenta subtropical Caiobá en el Atlántico Sur, el primer ciclón atípico con nombre desde 2024. El sistema se ubica en mar abierto, a los 30°S y 32°O , con una presión central de 1003 hPa , y se desplaza hacia el sur-sureste, alejándose del continente.

Según el reporte oficial, no representa riesgo para zonas terrestres , aunque genera mar agitado a muy agitado en el área oceánica afectada y reviste peligrosidad para la navegación.

De acuerdo con la proyección de la Marina de Brasil, Caiobá continuará moviéndose hacia el sureste y permanecerá en áreas oceánicas, sin impacto directo en la costa brasileña ni en el litoral uruguayo.

Los vientos máximos sostenidos alcanzan entre 50 y 61 km/h , con ráfagas de hasta 74 km/h en mar abierto. Durante la madrugada del martes el sistema tenderá a debilitarse y reclasificarse como depresión subtropical , manteniendo vientos similares pero perdiendo organización.

Si bien el ciclón no se dirige hacia la costa, este tipo de sistemas puede generar oleaje y mar de fondo en el Atlántico Sur, por lo que podría influir de forma indirecta en el estado del mar en aguas uruguayas, especialmente para la navegación. No se prevén, por el momento, efectos significativos sobre el tiempo en tierra.

El antecedente de 2024, el ciclón Biguá

El último ciclón atípico con nombre en la región fue la tormenta subtropical Biguá, en diciembre de 2024, que se formó frente a las costas de Brasil y Uruguay. En ese caso, la proximidad del sistema provocó fuertes vientos en el sureste de Rio Grande do Sul, con cortes de energía y daños estructurales.

A diferencia de aquel episodio, Caiobá se mantiene más alejado del continente y con una trayectoria que lo conduce hacia mar abierto.

En la costa brasileña, lo habitual es la formación de ciclones extratropicales, vinculados a frentes fríos y cálidos. Los sistemas subtropicales o tropicales son menos frecuentes y por eso se consideran atípicos.

Brasil solo asigna nombre a ciclones subtropicales o tropicales cuando presentan vientos sostenidos superiores a 60 km/h. En este caso, Caiobá alcanzó intensidad suficiente para ser clasificado como tormenta subtropical.

En 2024, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el servicio de meteorología brasileño Metsul emitieron una advertencia a Uruguay por tormentas fuertes que llegarán al país en las próximas horas y la formación de un ciclón subtropical.

Este último fue llamado "Biguá", según informó el Inumet en sus redes sociales.

¿A qué se debe este nombre? El organismo explicó que el término refiere a "ave marina" y fue designado en base a la "lista de nombres elaborada para ciclones subtropicales y tropicales" de la Marina de Brasil.

Esta institución brasileña es la encargada, agregaron, de "nombrar los ciclones" que tienen las características como las que tiene el que llegaría a Uruguay desde el Atlántico sur.