Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / CAIOBÁ

Metsul advierte por ciclón "atípico" en el Atlántico: el último había sido en 2024 frente a las costas de Brasil y Uruguay

El último ciclón atípico con nombre en la región fue la tormenta subtropical Biguá, en diciembre de 2024, recordó Metsul

2 de marzo 2026 - 14:09hs
caioba2-1536x864.jpg

La Marina de Brasil informó este lunes la formación de la tormenta subtropical Caiobá en el Atlántico Sur, el primer ciclón atípico con nombre desde 2024. El sistema se ubica en mar abierto, a los 30°S y 32°O, con una presión central de 1003 hPa, y se desplaza hacia el sur-sureste, alejándose del continente.

Según el reporte oficial, no representa riesgo para zonas terrestres, aunque genera mar agitado a muy agitado en el área oceánica afectada y reviste peligrosidad para la navegación.

De acuerdo con la proyección de la Marina de Brasil, Caiobá continuará moviéndose hacia el sureste y permanecerá en áreas oceánicas, sin impacto directo en la costa brasileña ni en el litoral uruguayo.

Más noticias
metsul preve dias otonales por masa de aire frio que llega esta semana: como podria impactar en uruguay
CLIMA

Metsul prevé "días otoñales" por masa de aire frío que llega esta semana: cómo podría impactar en Uruguay

metsul anuncia transicion a el nino con rafagas de viento record y piscina caliente en el pacifico: todo lo que tenes que saber
CLIMA

Metsul anuncia transición a El Niño con ráfagas de viento récord y "piscina caliente" en el Pacífico: todo lo que tenés que saber

Los vientos máximos sostenidos alcanzan entre 50 y 61 km/h, con ráfagas de hasta 74 km/h en mar abierto. Durante la madrugada del martes el sistema tenderá a debilitarse y reclasificarse como depresión subtropical, manteniendo vientos similares pero perdiendo organización.

Si bien el ciclón no se dirige hacia la costa, este tipo de sistemas puede generar oleaje y mar de fondo en el Atlántico Sur, por lo que podría influir de forma indirecta en el estado del mar en aguas uruguayas, especialmente para la navegación. No se prevén, por el momento, efectos significativos sobre el tiempo en tierra.

caioba1-1384x2048.jpg

El antecedente de 2024, el ciclón Biguá

El último ciclón atípico con nombre en la región fue la tormenta subtropical Biguá, en diciembre de 2024, que se formó frente a las costas de Brasil y Uruguay. En ese caso, la proximidad del sistema provocó fuertes vientos en el sureste de Rio Grande do Sul, con cortes de energía y daños estructurales.

A diferencia de aquel episodio, Caiobá se mantiene más alejado del continente y con una trayectoria que lo conduce hacia mar abierto.

En la costa brasileña, lo habitual es la formación de ciclones extratropicales, vinculados a frentes fríos y cálidos. Los sistemas subtropicales o tropicales son menos frecuentes y por eso se consideran atípicos.

Brasil solo asigna nombre a ciclones subtropicales o tropicales cuando presentan vientos sostenidos superiores a 60 km/h. En este caso, Caiobá alcanzó intensidad suficiente para ser clasificado como tormenta subtropical.

Por qué el ciclón subtropical alertado por Inumet y Metsul para Uruguay se llamaba Biguá

En 2024, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el servicio de meteorología brasileño Metsul emitieron una advertencia a Uruguay por tormentas fuertes que llegarán al país en las próximas horas y la formación de un ciclón subtropical.

Este último fue llamado "Biguá", según informó el Inumet en sus redes sociales.

¿A qué se debe este nombre? El organismo explicó que el término refiere a "ave marina" y fue designado en base a la "lista de nombres elaborada para ciclones subtropicales y tropicales" de la Marina de Brasil.

Esta institución brasileña es la encargada, agregaron, de "nombrar los ciclones" que tienen las características como las que tiene el que llegaría a Uruguay desde el Atlántico sur.

Temas:

Metsul Uruguay ciclón

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

El Partido Nacional (PN)
PARTIDO NACIONAL

"Construir sin destruir": el cuestionamiento del PN por el primer año de Orsi que fue divulgado por Luis Lacalle Pou

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos