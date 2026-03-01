Dólar
El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

En la noche de este sábado, la concentración carbonera tuvo una visita importante

1 de marzo 2026 - 15:29hs
Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre

Peñarol está pronto para jugar este domingo en el Gran Parque Central ante Nacional desde la hora 19.30 la versión de un nuevo clásico del fútbol uruguayo y lo hará con público exclusivamente tricolor. Mientras tanto, este sábado a la noche, el exzaguero mirasol, Guzmán Rodríguez, quien pretende volver al club, visitó al plantel y se tomó una foto con Washington Aguerre.

Como informó Referí este domingo, el técnico Diego Aguirre probó en la última práctica al Indio Fernández en el mediocampo, en lugar de Leandro Umpiérrez.

Aún el equipo no se confirmó, pero hay grandes chances de que eso ocurra, así como que Diego Laxalt jugará por el lateral zurdo en lugar de Maximiliano Olivera.

Leonardo Fernández
CLÁSICO

Los equipos probables de Nacional y Peñarol con caras nuevas, que probaron los técnicos para el clásico del Torneo Apertura

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan este domingo y por dónde verlo por el Torneo Apertura

La visita de Guzmán Rodríguez

Guzmán Rodríguez dejó un gran recuerdo en su pasaje por Peñarol, en el que se adueñó de la defensa.

Con esa camiseta se consagró campeón uruguayo 2024 con Diego Aguirre como técnico.

Su gran nivel lo llevó a jugar en Red Bull Bragantino de Brasil, pero ahora se está recuperando de una rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas.

Este sábado, el zaguero visitó la concentración de Los Aromos, departió con el plantel, y se tomó una fotografía con Washington Aguerre.

Este le regaló una camiseta de Peñarol, en tanto que Guzmán una de Red Bull Bragantino.

"@Washiaguerre qué lindo verte. Siempre es siempre", escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

