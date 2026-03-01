Nacional y Peñarol juegan un duelo de realidades cruzadas, con la punta del Torneo Apertura en juego y dos técnicos que arriesgan

La Liga AUF Uruguaya 2026 decidió no darle tregua al hincha. Apenas cuando se transita la cuarta fecha del Torneo Apertura y el fixture marca el partido que paraliza el país. Pero este no es un clásico más; es el duelo de las realidades cruzadas. En el Gran Parque Central, Nacional y Peñarol no solo juegan por el honor o la historia, juegan por el control absoluto de un certamen que no perdona distracciones.

Nacional llega a su casa con el pecho inflado. Con 7 puntos de 9 posibles, el bolso sabe que una victoria este domingo no solo es un golpe al eterno rival, sino el despegue definitivo hacia el título del Apertura, por más que falte bastante. Para los locales, el Gran Parque Central se ha convertido en una fortaleza desde 2021, un territorio donde los colores del tradicional rival parecen desteñirse ante la presión de la tribuna. Aquella fue la única vez que los carboneros pudieron ganar, en ese año, por la Copa Sudamericana y sin público en las tribunas debido a la pandemia mundial por Coronavirus.

Del otro lado, el Peñarol de Diego Aguirre llega con el cuchillo entre los dientes. Con 6 unidades, el aurinegro sabe que se juega más que tres puntos. Una derrota los dejaría relegados en la tabla y, lo que es peor, alimentaría las dudas sobre el proceso de La Fiera en escenarios visitantes.

Aguirre, que conoce como pocos lo que es ganar con esta camiseta, tiene la misión de romper el maleficio de La Blanqueada y demostrar que su equipo tiene la jerarquía para mandar en 2026.

El tablero de ajedrez

La batalla se ganará en el círculo central. Ahí es donde aparece una figura que para muchos es el termómetro del fútbol uruguayo: Eric Remedi. El volante aurinegro tendrá la tarea de ser el perro de presa y, a la vez, el primer pase limpio.

Si Remedi logra desconectar el circuito de juego tricolor, Peñarol tendrá medio partido más que encaminado. Habrá que ver cómo debuta el Indio Fernández, quien recién llegó al plantel.

En el fondo, la mirada estará puesta en Nahuel Herrera. El joven defensa, que demostró una solidez impropia de su edad, afrontará su prueba de fuego definitiva. Marcar en el Parque Central requiere templanza de acero; un error ahí se paga con el grito de gol de toda una hinchada en contra.

Por el lado de Nacional, el riesgo es la apuesta. Jadson Viera sorprende al confiar en el juvenil Rodrigo Martínez como extremo, una jugada audaz para romper líneas.

Con el candado de Luis Mejía en el arco y la jerarquía de Sebastián Coates liderando el fondo, el tricolor tiene columna vertebral. Arriba, los pesos pesados: la dupla de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera promete fuego en el área.

La sentencia del domingo

El arbitraje de Andrés Matonte -el juez más capacitado para este tipo de incendios- garantiza, al menos en los papeles, que el espectáculo no se desvirtúe por fallos evitables.

¿Podrá Nacional estirar su hegemonía en casa y dormir como único puntero? ¿O será la tarde en la que Diego Aguirre dé el zarpazo definitivo para tomar el liderato y silenciar el Gran Parque Central? La moneda está en el aire, y en Uruguay, cuando la moneda cae, siempre hay un lado que lamenta y otro que celebra hasta el amanecer. El Apertura 2026 se puede empezar a definir este domingo, aunque falten 11 fechas. Porque un clásico no se juega, se gana.