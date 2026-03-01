Estos son los convocados de Nacional y de Peñarol para el clásico del Torneo Apertura, con algunas sorpresas

Nacional y Peñarol están prontos para jugar en la tardecita de este domingo desde la hora 19.30 en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Clausura, la edición de un nuevo clásico del fútbol uruguayo.

Los tricolores agotaron las entradas con bastante antelación para dicho compromiso.

Vale recordar que para este partido, solamente concurrirán hinchas y socios locales, es decir, solo público de Nacional.

Como si fuera una cábala, Nacional dio a conocer la lista de sus futbolistas convocados por el técnico Jadson Viera, a la hora 14 en punto, mientras que Peñarol hizo exactamente lo mismo en dicho horario.

En la misma, aparece Camilo Cándido, quien vuelve a jugar un clásico, y del que se especuló que llega con lo justo debido a una sobrecarga muscular.

También es la primera convocatoria de Mauricio Vera en los tricolores.

Estos son los convocados de Nacional:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2028153456574288316?s=20&partner=&hide_thread=false Jugadores convocados para enfrentar a Peñarol en el Gran Parque Central pic.twitter.com/138paU8kQP — Nacional (@Nacional) March 1, 2026

Mientras tanto, en Peñarol, por primera vez está el Indio Fernández en la convocatoria.

Otro que fue citado por primera vez por Diego Aguirre desde que se unió al equipo es el zaguero Mauricio Lemos.

El juvenil Kevin Rodríguez esta vez, quedó fuera de la convocatoria.

Estos son los convocados de Peñarol: