Video: Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, cumplió seis años y lo celebró con cuadros de sus ídolos: Vinícius Jr., Messi y Cristiano Ronaldo

Federico Valverde se prepara para jugar un nuevo partido con Real Madrid que no puede dejar de ganar los tres puntos este lunes ante Getafe para no perder pie de la punta de LaLiga de España, sobre todo, luego de la goleada de este sábado de Barcelona, 4-1 sobre Villarreal. En tanto, este sábado, se le festejó el cumpleaños a su hijo mayor, Benicio, quien celebró seis años.

Esta celebración llega cinco días después de que su mamá, Mina Bonino, anunciara que el tercer hijo que esperan con el futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, será una niña y se llamará Bruna.

De esa manera, los tres hijos de la pareja tienen nombre que empieza con "B": Benicio, Bautista y Bruna.

Benicio celebró con sus padres, Federico Valverde y Mina Bonino su sexto cumpleaños en España.

Totalmente ataviado con la equipación negra de Real Madrid, esperó a sus amigos.

Al llegar al lugar en el que se llevó al cabo la fiesta, los invitados se encontraban con globos blancos y negros, un enorme cartel que decía "Beniiii goool 6", y diferentes cuadros con las figuras de los ídolos de Benicio.

Allí aparecen entonces Vinícius Jr. Cole Palmer de Chelsea, Phil Foden de Manchester City, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, mientras que en el fondo, se apreciaban dos gigantografías: una de su papá, Federico Valverde, y otra de Kylian Mbappé.