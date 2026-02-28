Dólar
Video: Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, cumplió seis años y lo celebró con cuadros de sus ídolos: Vinícius Jr., Messi y Cristiano Ronaldo

El crack de Real Madrid y de la selección uruguaya, vivió un día diferente en la capital española

28 de febrero 2026 - 15:52hs

Federico Valverde se prepara para jugar un nuevo partido con Real Madrid que no puede dejar de ganar los tres puntos este lunes ante Getafe para no perder pie de la punta de LaLiga de España, sobre todo, luego de la goleada de este sábado de Barcelona, 4-1 sobre Villarreal. En tanto, este sábado, se le festejó el cumpleaños a su hijo mayor, Benicio, quien celebró seis años.

De esa manera, los tres hijos de la pareja tienen nombre que empieza con "B": Benicio, Bautista y Bruna.

Un cumpleaños a toda orquesta

Benicio celebró con sus padres, Federico Valverde y Mina Bonino su sexto cumpleaños en España.

Uruguay derrotó a Argentina de visitante por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027
BÁSQUETBOL

Las duras críticas de la prensa argentina a su selección de básquetbol por la derrota de local ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027

Christian Oliva con su nueva camiseta, la de Santos de Brasil
BRASIL

Santos de Brasil presentó a Christian Oliva y dos uruguayos, un ex Nacional y un ex Peñarol, le dejaron sus mensajes de bienvenida; mirá los videos

Totalmente ataviado con la equipación negra de Real Madrid, esperó a sus amigos.

Al llegar al lugar en el que se llevó al cabo la fiesta, los invitados se encontraban con globos blancos y negros, un enorme cartel que decía "Beniiii goool 6", y diferentes cuadros con las figuras de los ídolos de Benicio.

Allí aparecen entonces Vinícius Jr. Cole Palmer de Chelsea, Phil Foden de Manchester City, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, mientras que en el fondo, se apreciaban dos gigantografías: una de su papá, Federico Valverde, y otra de Kylian Mbappé.

Federico Valverde real madrid Getafe Barcelona LaLiga de España Cristiano Ronaldo Lionel Messi kylian mbappé Vinícius Jr. Mina Bonino

