Las firmas de los contratos de TV llegan a su final con incertidumbre, sin arreglo AUF-Tenfield y fechas que apremian

La reunión que estaba pautada para este viernes entre autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), encabezadas por su presidente Ignacio Alonso, y la empresa Tenfield, por la que concurrirían su titular, Francisco "Paco" Casal y el gerente Osvaldo Giménez, para intentar acercar las partes para la firma del pliego de licitación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo para el período 2026-2029. no se llevó a cabo, según informó una fuente a Referí.

Lo que promovió la suspensión fueron los riesgos que detectó este jueves la Comisión de Defensa de la Competencia por prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones.

Vale recordar que la denuncia fue radicada en medio de las negociaciones de la firma de los contratos entre la AUF y las empresas adjudicatarias de los derechos de TV y se hizo de forma anónima.

La citada Comisión emitió un fallo preventivo ordenándole a la AUF importantes restricciones como imponer un precio mínimo de reventa.

Los plazos apremian

El pasado viernes 20 de febrero, la AUF decidió prórroga en la firma de los contratos de TV para seguir negociando con las empresas.

El plazo vencía el domingo 22 y se extendió hasta este lunes 2 de marzo, por lo que ese día, sí o sí deberán estar firmados los seis lotes que se fueron a licitación, ya que no puede haber una nueva prórroga.

Ese viernes, durante ocho horas, se desarrolló en el Hotel Sofitel una reunión entre varios neutrales de la AUF, con Ignacio Alonso a la cabeza, y Francisco "Paco" Casal y Osvaldo Giménez, buscando destrabar las negociaciones por el contrato de streaming.

Mientras tanto, tras esa reunión, se tomó la determinación que se pudiera ver la fecha 3 del Torneo Apertura por AntelTV, con ciertas condiciones.

Vale recordar que, la fecha 2 del citado certamen, no se pudo ver por AntelTV, ya que ambas partes ni siquiera se habían acercado al menos a lo que sucedió el viernes de la semana pasada.

Mientras tanto, durante esta semana AUF y Tenfield mantuvieron reuniones que procuraban llegar al acuerdo final.

Sin embargo, el comunicado que emitió este jueves la Comisión de Defensa de la Competencia planteó un nuevo escenario que indica las limitaciones de la AUF para la firma del contrato del streaming.

Más allá de esto, y por más cerca que se está de firmar los contratos de los demás lotes, estos no fueron firmados y se tiene que definir antes del lunes o el lunes mismo.

La reunión de esta semana entre Alonso y Casal había sido una vez más, para tratar de llegar a buen puerto por esas diferencias que existen entre ambos.

El tema está planteado de la siguiente manera: por un lado, quienes compran streaming, debían comprar cable, y por otro, el fútbol se puede ver a través de AntelTV a partir de los contratos de fibra básicos de Antel, es decir: el plan más bajo de fibra wifi, que es de $ 1.600. Quedan afuera los contratos de móviles que no superen esa cifra.

La AUF planteó que los que vieran el streaming de esta manera, lo pudieran ver solamente en una pantalla, mientras que Tenfield, pretende que sea por tres pantallas.

Lo que está muy claro es que este fin de semana no será uno más y no solamente por el clásico entre Nacional y Peñarol, sino también porque habrá reuniones importantes para intentar llegar a buen puerto porque el tiempo apremia y el lunes, este lunes que viene, ya se deben firmar sí o sí todos los contratos.

La decisión de la AUF de este viernes

Según informó la misma fuente a Referí, este viernes por la tarde y tras la reunión del Comité Ejecutivo, la AUF envió a las empresas adjudicatarias la versión final de los contratos, que deberían ser firmados este lunes.

En la AUF todos son optimistas de que finalmente se llegue a las firmas tan esperadas.