ARABIA SAUDITA

Al-Hilal dejó fuera de la lista a Darwin Núñez para jugar partidos por torneos locales, para que jugara Karim Benzema, y este se lesionó y tiene para tres semanas

El club árabe se complicó solo con la decisión que tomó con el uruguayo

27 de febrero 2026 - 17:44hs
Darwin Núñez en Al Hilal

Darwin Núñez en Al Hilal

Al-Hilal volvió al triunfo luego de dos empates seguidos y de haber perdido la punta de la Saudi Pro League que pasó a Al-Nassr en el que juega Cristiano Ronaldo, tras vencer 5-3 de visita este viernes a Al-Shabab. No obstante ello, se conoció que Karim Benzema, quien entró en la lista de extranjeros por Darwin Núñez, no pudo jugar los últimos encuentros por una lesión.

Desde ese día, Darwin se vio imposibilitado de jugar los últimos cinco encuentros por la Saudi Pro Legue, de los que ganaron tres y empataron otros dos, perdiendo así el liderazgo.

Esta decisión de Al-Hilal, complica los planes del jugador y del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, para el Mundial 2026, ya que, solamente en caso de clasificar en lo que resta de la Champions League de Asia, Darwin Núñez podrá jugar con su club solamente cinco partidos más hasta finalizar la temporada y que comience la Copa del Mundo.

Santiago Díaz, hat-trick ante Alianza
PEÑAROL

El campeón con Peñarol de la Copa Libertadores sub 20 que el club no tuvo en cuenta, aunque tiene contrato, y firmó un vínculo con un equipo del exterior

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
PEÑAROL

El equipo que paró Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar en el clásico a Nacional por el Torneo Apertura, aunque este sábado puede hacer una variante

La lesión de Benzema

Al-Hilal eveló este jueves por la noche los detalles de las lesiones del dúo francés Karim Benzema y Nasser Al-Dawsari, así como la duración de su ausencia de los campos en el próximo período.

El club explicó a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter) que los exámenes médicos confirmaron que Benzema sufrió una lesión en el músculo aductor, por lo que necesitará un período de recuperación de cerca de tres semanas, lo que significa que se perderá algunos de los próximos encuentros del equipo.

A su vez, Al-Hilal indicó que Nasser Al-Dosari sufre una lesión en el dedo del pie y se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación que durará de tres a cuatro semanas antes de volver a participar con el equipo.

Esto lleva a que Benzema se haya perdido ya dos encuentros y tendrá para varios más, poco después de la decisión del club y del técnico italiano, Simone Inzaghi, de haber quitado de la lista a Darwin Núñez.

Darwin Núñez Karim Benzema Cristiano Ronaldo Al Hilal Al Nassr Arabia Saudita

