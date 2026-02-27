Gobierno autorizó la exploración offshore y empresa comenzará operaciones: buque ya está en el lugar

El Ministerio de Ambiente autorizó a la empresa Viridien (CGG Services) a comenzar con las tareas de exploración sísmica en el mar territorial uruguayo , de acuerdo con la resolución firmada este viernes 27 por el ministro Edgardo Ortuño a la que accedió El Observador.

La empresa comenzará con la exploración offshore de forma inminente ya que el buque está en el lugar.

"Apruébense el Plan de Gestión Ambiental, el plan de navegación y la propuesta de mecanismo de compensación económica presentados por CGG Services para las temporadas 1 y 2 de parte de la Fase I-aguas someras (bloque OFF-1) de su proyecto de prospección sísmica offshore tridimensional", dice la resolución, que también ordena notificar a Dinara, Prefectura y Ancap.

La empresa es una de las cuatro que recibió la autorización ambiental meses atrás, pero el comienzo de las tareas estaba sujeto al aval del Plan de Gestión Ambiental (PGA) que presentaran.

La exploración se realizará aproximadamente a 180 km de la costa uruguaya dentro del denominado bloque offshore 1 que tiene profundidades que van entre los 70 y 3.000 metros, según detalló la primer autorización de Ambiente. En ella está previsto que dure 104 días. Se hará en dos tandas (denominadas “temporadas” por la empresa), una de 61 días y otra de 43. La superficie total de adquisición información será de 4.310 kilómetros cuadrados.

En los documentos, Viridien aclara que en caso de llegar a un acuerdo comercial con el operador del bloque offshore 4 (perteneciente a APA Corporation) presentará la carta de autorización y un plan de navegación correspondiente para su ejecución. La empresa también tiene autorización para realizar tareas en los bloques 2 y 7 aunque por ahora no los explotará.

Además del buque sísmico, utiliza dos embarcaciones de apoyo, un buque de suministro y otro de escolta.

Al otorgar las autorizaciones, Ambiente estableció que debería haber una distancia mínima de 100 kilómetros entre los buques sísmicos que se encuentren prospectando en simultáneo en áreas aledañas, pero Viridien pidió flexibilizar la medida, algo que quedó condicionado a los resultados de los monitoreos al modelo acústico in-situ que se realicen.

Los cuidados implican llevar a bordo de los buques biólogos marinos que verifiquen que no haya mamíferos (tortugas u otras especies) dentro de la distancia de seguridad del buque. Si se detecta la presencia de alguna de estas especies la actividad se detiene.

La autorización ambiental otorgada también establece que “no se podrán activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos (ballenas y delfines, entre otros), tortugas y pinnípedos (lobos y leones marinos) en un radio de 1.000 metros y “deberán apagarse inmediatamente” ante la presencia de cetáceos en el radio de mitigación de 1.000 metros y de 600 metros para las tortugas y pinnípedos. Si en 20 minutos se retiran del área de mitigación se podrá continuar con el trabajo sin repetir el trabajo de observación previa.

A su vez, dos sitios de conservación definidos por el gobierno en 2022 se superponen con el área asociada al proyecto. Son el área de cría permanente de merluza, cuya superposición es total, y la plataforma continental incluidas las cabeceras de los cañones submarinos y los montículos de coral, que es parcial.

La empresa planteó medidas para preservar estos ecosistemas así como también reparaciones económicas para la pesca, ya que el área del proyecto también se superpone con la actividad de la pesca industrial.

De hecho, esta es la razón por la que las campañas no se realizarán de forma consecutiva sino que habrá un período de interrupción entre abril y noviembre. “Finalizado el mes de abril cesarán las actividades de adquisición y se retomarán a inicios de noviembre”, señala la documentación presentada, que también detalla que los días operativos necesarios para la ejecución de cada campaña fueron calculados considerando la velocidad de operación del buque, su recorrido y los diferentes tipos de demoras posibles.

Reclamo pesquero

Horas antes de que llegara la autorización final, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) denunciaron que el buque de exploración sísmica había comenzado con las tareas.

Las cámaras emitieron un comunicado en el que expresan su "más profunda alarma y preocupación" ante la presencia de un buque de prospección sísmica en la zona de pesca nacional operando a velocidad de trabajo, lo que constituye un fuerte indicio del inicio de actividades de exploración sin contar con las autorizaciones definitivas correspondientes".