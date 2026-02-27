Sartori abrió el mercado en Nasdaq con su empresa de oro días después de presentar la quiebra de un unicornio argentino

El empresario uruguayo Juan Sartori tocó la campana en Nasdaq para dar inicio a las operaciones de la jornada con la empresa Elemental Royalty Corporation en la que ocupa el rol de chairman (presidente) y director.

“Hoy abrimos el mercado en Nasdaq con Elemental Royalty Corporation. Abrir el mercado significa dar inicio a la jornada de operaciones en uno de los principales centros financieros del mundo”, cuenta el empresario en una publicación compartida en sus redes sociales.

“Elemental Royalty Corporation es una compañía enfocada en el oro, especializada en acuerdos de streaming y regalías, con un portafolio globalmente diversificado de 16 activos en producción y más de 200 regalías. Un hito que refleja el camino recorrido y el compromiso de seguir creciendo con alcance global, presencia y una visión de largo plazo”, señala Sartori que también fue senador por el Partido Nacional entre 2020 y 2025.

La empresa de oro cerró una alianza días atrás con la gigante de las criptomonedas Tether para ofrecer dividendos Terher Gold que respalda los token con oro.

Con el oro tokenizado cada token corresponde a reservas específicas de oro almacenadas en bóvedas lo que encarna la alianza entre las materias primas más valiosas tradicionales y los activos digitales.

La caída de Bioceres en Argentina

En los últimos días otra de las empresas dirigidas por Sartori estuvo en el centro de la escena, se trata del unicornio biotecnológico del agro Bioceres.

La firma atraviesa una crisis interna que derivó en una disputa judicial entre accionistas y en la presentación en quiebra de la empresa, con un pasivo cercano a los US$30 millones.

Las acusaciones cruzadas se dan entre los directores que responden a Sartori, que se unió a la empresa tras la fusión con la compañía Moolec Science de la que es accionista- y el fundador de la biotecnológica Federico Trucco que amenaza con denunciarlo penalmente por fraude. Según Trucco la fusión entre ambas compañías tenía como objetivo inyectar capital a Bioceres terminó llevándola a la quiebra.