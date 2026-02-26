Tras un año marcado por el efecto TEMU, líder de H&M destaca "desempeño sobresaliente" de la operación en Uruguay y resalta que su venta online creció a doble dígito

En 2025 un fenómeno alteró el panorama comercial. El llamado “ efecto Temu ” favoreció que se hicieran más de 5.400 compras web por día en el exterior producto de la agresiva campaña de venta de la plataforma china Temu. Esto impactó especialmente en ciertos sectores de actividad como el de la vestimenta, de hecho, un 19% de los artículos que ingresaron al país fueron de ese rubro, según un informe presentado a mediados de año por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay .

En este contexto, la multinacional sueca H&M , una de las firmas de moda de mayor relevancia en el país, inauguró una nueva tienda en Punta del Este y ahora redobla la apuesta a su canal digital con una aplicación que refirma la tendencia de mayor consumo digital de los uruguayos .

En intercambio con Café y Negocios, Anna Barigazzi , Sales Manager de H&M Chile, Perú y Uruguay destacó el desempeño de la operación uruguaya en comparación con otras de la región, habló del perfil de los compradores locales y de las perspectivas de crecimiento de la marca en el país.

¿Qué porcentaje de las ventas de H&M en Uruguay se hacen mediante canal online?

El crecimiento del canal online ha sido significativamente más acelerado que el de las tiendas físicas. En 2025 registramos un crecimiento de doble dígito versus 2024 en hm.com, y esta tendencia continúa fortaleciéndose en el primer trimestre de 2026.

Por motivos de negocio, no podemos compartir detalles específicos de participación por canal, pero sí confirmar la relevancia de nuestra estrategia omnicanal y el rol clave que cumple el canal digital en nuestra propuesta en Uruguay.

¿Cómo es en comparación con otras operaciones regionales de la marca?

Uruguay ha mostrado un desempeño sobresaliente dentro de nuestra operación regional, especialmente en el canal digital, y se destaca en la categoría Kids, lo que confirma que nuestra propuesta familiar responde muy bien a las necesidades del consumidor local.

Este rendimiento refleja cómo nuestra idea de negocio —ofrecer moda y calidad al mejor precio, de manera sostenible— encuentra una muy buena recepción en el mercado uruguayo.

¿Cuánto esperan que crezca con la nueva aplicación móvil?

Nuestro principal objetivo es migrar progresivamente a la mayor cantidad posible de clientes hacia la app, con el fin de ofrecerles una experiencia más personalizada y directa.

La app nos permite fortalecer la relación con nuestros consumidores, facilitar la navegación y potenciar la fidelización, ya que los usuarios podrán acceder a su cuenta de Member directamente desde la aplicación, sin necesidad de ingresar al sitio web.

Es una herramienta clave para profundizar nuestra estrategia omnicanal, elevar la experiencia de los clientes y construir una conexión más cercana y continua con ellos.

¿Cómo será la experiencia de compra para los clientes?

La experiencia será muy similar a la de hm.com en términos de navegación: simple, intuitiva e inspiracional. La gran diferencia está en el nivel de personalización y cercanía. A través de la App, los clientes que activen las notificaciones podrán enterarse antes que otros sobre nuevas colecciones, lanzamientos y descuentos especiales mediante notificaciones.

Además, ofreceremos beneficios exclusivos como pre-accesos a colecciones y promociones especiales, fortaleciendo una experiencia más directa y personalizada.

¿Cómo evolucionó el desempeño de las ventas de la marca en el último año?

Estamos muy satisfechos con el desempeño del negocio en Uruguay. Hemos observado una evolución positiva, impulsada por una buena recepción de nuestras colecciones y un crecimiento sostenido, especialmente en el canal digital.

Como compañía que cotiza en bolsa, hay ciertos detalles financieros que no podemos compartir a nivel local. Sin embargo, podemos señalar que la respuesta de nuestros clientes desde nuestra llegada al país nos ha dado la confianza para seguir desarrollando nuestra propuesta en el mercado.

lista_productos_categoria (1)

¿Qué líneas son las más vendidas?

En Uruguay, dentro del canal online, las categorías de mujer y niños son las que muestran el mejor desempeño.

En particular, la línea Kids tiene un comportamiento muy sólido y destaca dentro de nuestro Sales Market, con un desempeño especialmente fuerte en el mercado uruguayo.

¿Qué particularidades tiene el cliente uruguayo?

Cada consumidor tiene características únicas y, en el caso de los uruguayos, nuestra experiencia es que son muy analíticos al momento de realizar sus compras, valoran especialmente la relación precio–calidad y, cuando encuentran una propuesta de valor clara y establecen una relación de confianza, tienden a ser leales a las marcas.

Estamos muy satisfechos con la recepción que los uruguayos han dado a nuestra marca desde nuestra llegada al país, y por eso seguimos invirtiendo en este mercado.

Temu impulsó las compras web en el extranjero y el sector de vestimenta en Uruguay se vio especialmente afectado. ¿Qué impacto tuvo en el negocios de H&M?

Elegimos no hablar de los negocios de terceros y enfocarnos en nuestra propia propuesta. H&M combina diseño, calidad, inspiración global y una experiencia de compra integrada, tanto en tiendas físicas como en digital. Nuestro canal digital ha continuado creciendo a doble dígito y creemos firmemente en la fortaleza de nuestra propuesta, en la experiencia de navegación e inspiración que ofrece hm.com y ahora la app, y en el valor diferencial que entregamos a nuestros clientes.

Recientemente inauguraron su primera tienda en Punta del Este. ¿Proyectan continuar esta expansión territorial?

La apertura en Punta del Este fue un paso muy relevante dentro de nuestra estrategia en Uruguay y reafirmó nuestra confianza en el mercado.

Nuestro enfoque es crecer de manera estratégica y sostenible, evaluando constantemente oportunidades que nos permitan fortalecer nuestra presencia y seguir acercando nuestras colecciones a más personas.

Al mismo tiempo, como parte de nuestra estrategia regional, continuamos avanzando en nuestra expansión en Sudamérica, con la próxima apertura de Paraguay durante la segunda mitad de este año, lo que refleja nuestro objetivo de seguir desarrollándonos de forma planificada y responsable.