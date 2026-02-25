Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Economía y Empresas / MERCADOS

Paraguay emitió bono global en guaraníes por US$ 1.000 millones y avanza en la desdolarización de su deuda

Impulsado por la mejora en la calificación crediticia y la obtención del segundo grado de inversión, el país logró extender plazos y profundizar el financiamiento en moneda local en los mercados internacionales

25 de febrero 2026 - 11:11hs
image
Foto: Presidencia de Paraguay

Tras obtener su segundo grado de inversión en diciembre de 2025, Paraguay volvió el martes a los mercados internacionales con una doble colocación de deuda que incluyó su tercera emisión de bonos soberanos en moneda local.

El país emitió 6,5 billones de guaraníes—equivalentes a US$ 1.000 millones— a un plazo de 12 años y con una tasa de interés de 8,5%, el vencimiento más largo logrado hasta ahora en guaraníes en el mercado internacional. En paralelo, reabrió un bono en dólares por US$ 300 millones con vencimiento en 2055.

La colocación en moneda local atrajo a 64 inversores internacionales y registró una demanda 1,5 veces superior al monto adjudicado, equivalente a unos US$ 1.500 millones. El tramo en dólares, en tanto, contó con la participación de 65 inversores y una demanda de US$ 1.890 millones, 6,3 veces el monto ofrecido.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, destacó que la fuerte demanda permitió extender plazos y obtener tasas competitivas, incluso por debajo de las observadas en la última colocación en el mercado local realizada en noviembre de 2025.

Según explicó, por primera vez el déficit fiscal autorizado en el Presupuesto General de la Nación 2026 —equivalente al 1,5% del PIB— podrá financiarse completamente en moneda local. Además, subrayó que la operación permitió sustituir vencimientos en dólares previstos para 2027 y 2031 por deuda en guaraníes con vencimiento en 2038.

Tras esta transacción, la proporción de deuda en moneda local alcanza el 22% del total de la deuda de la Administración Central, un máximo histórico, frente al 8,3% registrado en agosto de 2023. El gobierno considera que este proceso de “guaranización” mejora el perfil de vencimientos y reduce la exposición cambiaria.

El regreso a los mercados se produce luego de que Standard & Poor's elevara la calificación soberana a BBB- con perspectiva estable en diciembre de 2025, otorgando al país su segundo grado de inversión, tras el concedido por Moody’s Ratings en julio de 2024. Asimismo, Fitch Ratings mejoró en octubre de 2025 la perspectiva de la calificación de estable a positiva, manteniendo la nota en BB+.

Para el Ejecutivo, la operación consolida el posicionamiento de Paraguay en los mercados internacionales y sienta un precedente para que empresas locales puedan captar financiamiento externo en mejores condiciones, en un contexto de mayor confianza en los fundamentos macroeconómicos del país.

Paraguay

