Insólito: a Salvador Ichazo le pidieron que haga tiempo pero Daronco se dio cuenta de la actuación; mirá lo que pasó en DIM vs Liverpool por Copa Libertadores

El partido entre Independiente Medellín vs Liverpool tuvo un insólito momento; mirá el video

25 de febrero 2026 - 11:55hs

Anderson Daronco no perdonó a Salvador Ichazo

ESPN

El partido entre Independiente Medellín vs Liverpool, de este martes por la Copa Libertadores, tuvo un insólito momento protagonizado por el golero uruguayo del DIM, Salvador Ichazo, y el árbitro brasileño Anderson Daronco.

En el minuto 40 el equipo colombiano sufrió la lesión del jugador Leider Berrío, por lo que tuvo que ser reemplazado de apuro por Alexis Serna.

Salvador Ichazo en el DIM
Salvador Ichazo en el DIM

Salvador Ichazo en el DIM

Para no quedar con 10 jugadores momentáneamente ante lo imprevisto del cambio mientras Serna se aprontaba, desde el banco de suplentes del DIM le indicaron a Ichazo que se tirara, lo que fue captado por las cámaras y también por el cuarto árbitro.

El golero hizo caso, se tiró al piso y se bajó una de sus medias con gesto de dolor y pidió que ingresara la sanidad.

Temas:

Salvador Ichazo Anderson Daronco Copa Libertadores Liverpool DIM

