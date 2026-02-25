Insólito: a Salvador Ichazo le pidieron que haga tiempo pero Daronco se dio cuenta de la actuación; mirá lo que pasó en DIM vs Liverpool por Copa Libertadores
El partido entre Independiente Medellín vs Liverpool tuvo un insólito momento; mirá el video
25 de febrero 2026 - 11:55hs
Anderson Daronco no perdonó a Salvador Ichazo
ESPN
El partido entre Independiente Medellín vs Liverpool, de este martes por la Copa Libertadores, tuvo un insólito momento protagonizado por el golero uruguayo del DIM, Salvador Ichazo, y el árbitro brasileño Anderson Daronco.
En el minuto 40 el equipo colombiano sufrió la lesión del jugador Leider Berrío, por lo que tuvo que ser reemplazado de apuro por Alexis Serna.
Para no quedar con 10 jugadores momentáneamente ante lo imprevisto del cambio mientras Serna se aprontaba, desde el banco de suplentes del DIM le indicaron a Ichazo que se tirara, lo que fue captado por las cámaras y también por el cuarto árbitro.
El golero hizo caso, se tiró al piso y se bajó una de sus medias con gesto de dolor y pidió que ingresara la sanidad.
Pero Daronco se dio cuenta de la artimaña del DIM y fue directo a mostrarle la amarilla al arquero, sin dejar que entren los médicos, hasta que finalmente se hizo la variante.