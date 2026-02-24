Dólar
FÚTBOL

Sin Darwin Núñez no hay paraíso: Al-Hilal pierde el rumbo, apenas empató y se quedó sin la punta de la Saudi Pro League

El uruguayo está impedido de jugar para su club en los torneos locales y desde que no lo hace, su equipo se desmoronó en la tabla de posiciones

24 de febrero 2026 - 19:22hs
Darwin Núñez en Al Hilal

Darwin Núñez en el gimnasio de Al Hilal

Con una nueva ausencia de Darwin Núñez, imposibilitado de jugar por la Saudi Pro League luego de la decisión del técnico italiano Simone Inzaghi, Al-Hilal apenas empató 0-0 este martes con Al-Taawoun por la fecha 23 del torneo, y de esa manera, perdió la punta.

Desde ese día, Darwin se vio imposibilitado de jugar los últimos cuatro encuentros por la Saudi Pro Legue, de los que ganaron dos y empataron otros dos, perdiendo así el liderazgo.

Esta decisión de Al-Hilal, complica los planes del jugador y del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, para el Mundial 2026, ya que, solamente en caso de clasificar en lo que resta de la Champions League de Asia, Darwin Núñez podrá jugar solamente cinco partidos más.

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional
APERTURA

La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Mario Saralegui 
FÚTBOL

Mario Saralegui vuelve a dirigir en un club con el que ya supo ser campeón en dos temporadas

Sin Darwin perdieron la punta

El uruguayo no juega por este torneo desde el pasado 2 de febrero, cuando empataron el clásico ante Al-Ahli 0-0.

Sí ha podido jugar y convertir un doblete, en la Champions League de Asia, que es la única competición en la cual su club, Al-Hilal, lo dejó anotado.

Con un partido más jugado que el club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, quedó con los mismos puntos en tercer lugar, en tanto que por ahora, hasta que no juegue este equipo, comanda la tabla Al-Ahli, otro de los grandes.

Con 23 encuentros, Al-Ahli está primero con 56 unidades, seguido de Al-Nassr con 55 (y un cotejo de menos) y Al-Hilal con el mismo puntaje.

En cuarto lugar y muy cerca, viene Al-Qadsiah de Nahitan Nández, quien este lunes llegó a su séptimo gol (cuarto en los últimos cinco partidos), con 53 puntos en 23 compromisos.

