El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Darwin Núñez ya tiene fecha para jugar sus próximos dos partidos con Al-Hilal y también conoció al duro rival que le tocó por la Champions League de Asia

Luego de sus dos goles anotados el pasado lunes por esta competencia, ahora deberá aguardar para volver al fútbol

18 de febrero 2026 - 15:27hs
Darwin Núñez

Darwin Núñez

Foto: @Alhilal_FC

Darwin Núñez ya conoce al próximo rival que enfrentará su equipo, Al-Hilal de Arabia Saudita, en los octavos de final de la Champions League de Asia, la única competición que puede jugar el uruguayo desde ahora y hasta el Mundial 2026. Al-Sadd de Qatar será su adversario.

Más allá de esta victoria, y como informó Referí, de ahora en adelante y siempre y cuando su club vaya clasificando hasta la final del certamen, podrá jugar solamente cinco partidos hasta el Mundial 2026, lo cual es un grave problema para Marcelo Bielsa y la selección uruguaya.

Darwin enfrentará a Al-Sadd de Qatar

Luego de terminada la fase de liga de la Champions League, Al-Hilal terminó primero en las posiciones totales, ya que ganó siete de los ocho partidos disputados, y empató uno.

De esa manera, el equipo de Darwin Núñez culminó esa fase, además, invicto.

Su próximo rival en octavos de final será el complicado Al-Sadd, múltiple campeón de Qatar.

20260216 Darwin Núñez Al Hilal gol a Al Wahda por la Liga de Campeones de Asia Champions. Foto: @Alhilal_FC
Darwin Núñez

Darwin Núñez

Darwin Núñez también ya conoce las fechas en las que lo enfrentará.

Como visitante en Doha, lo hará el lunes 2 de marzo, en tanto como local, jugará el 9 del mismo mes.

En caso de superar esta fase, los cuartos de final serán a partido único, lo que achica el panorama de encuentros que jugará el uruguayo si Al-Hilal sigue superando obstáculos en la competencia.

Allí, enfrentarán al ganador de la llave entre Al-Ahli (otro de los grandes de Arabia Saudita) y Al-Duhail de Qatar.

