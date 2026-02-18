Darwin Núñez ya tiene fecha para jugar sus próximos dos partidos con Al-Hilal y también conoció al duro rival que le tocó por la Champions League de Asia
Luego de sus dos goles anotados el pasado lunes por esta competencia, ahora deberá aguardar para volver al fútbol
18 de febrero 2026 - 15:27hs
Darwin Núñez
Foto: @Alhilal_FC
Darwin Núñez ya conoce al próximo rival que enfrentará su equipo, Al-Hilal de Arabia Saudita, en los octavos de final de la Champions League de Asia, la única competición que puede jugar el uruguayo desde ahora y hasta el Mundial 2026. Al-Sadd de Qatar será su adversario.
Más allá de esta victoria, y como informó Referí, de ahora en adelante y siempre y cuando su club vaya clasificando hasta la final del certamen, podrá jugar solamente cinco partidos hasta el Mundial 2026, lo cual es un grave problema para Marcelo Bielsa y la selección uruguaya.