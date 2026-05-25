Se confirmó la lesión que sufrió Lionel Messi: cuánto le demandará su recuperación a 17 días del Mundial 2026

El astro de la selección argentina, Lionel Messi encendió las alarmas este domingo en la victoria de Inter Miami sobre Philadelphia Union, con tres goles de Luis Suárez, por 6-4 en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, ya que salió antes de la cancha por una lesión.

A 17 días del inicio del Mundial 2026, el capitán campeón del mundo en Qatar 2022, se sometió a una serie de estudios para descartar una lesión de gravedad que lo margine de los primeros encuentros del seleccionado argentino.

Lionel Messi se enfocó en descartar las dudas respecto a lo sucedido.

Según confirmaron fuentes de la selección argentina en distintos medios de ese país, el diagnóstico de su lesión es el de una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda .

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Por más pequeña que sea esa ruptura de fibras, le demandará un tiempo de recuperación de entre 10 y 14 días.

Habrá que ver si Messi estará disponible para los amistosos previos a la Copa del Mundo contra Honduras e Islandia, aunque todo indica que llegará sin problemas al debut contra Argelia el próximo 16 de junio en Kansas.