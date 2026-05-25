"Triste por la noticia": Facundo Torres confirmó que no estará en el Mundial 2026 y contó cómo fue su comunicación con Marcelo Bielsa y sus argumentos

El volante ofensivo de la selección uruguaya, Facundo Torres , llegó este lunes a Montevideo y confirmó que fue notificado por Marcelo Bielsa que no estará en la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo manifestó en rueda de prensa a la salida del Aeropuerto de Carrasco

“Ayer a la tarde me llamaron, Marcelo habló conmigo, me dio los motivos y ahora a alentar ahora desde afuera”, dijo Torres.

Consultado por los motivos que le argumentó el DT para su no convocatoria, dijo que eran “futbolísticos”.

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“Triste por la noticia, pero a uno le gusta que le digan las cosas de frente. Siempre hablando es mucho mejor, así que tranquilo”, dijo el ex Peñarol que actualmente juega en Austin de Estados Unidos.

“Tranquilo en el tema de que hablé con Marcelo, me dio los motivos, la temporada no nos está yendo muy bien en el club y podía pasar. Marcelo me dio los motivos en la llamada y ahora a alentar desde donde toque”, sostuvo.

Ante la consulta, Torres confirmó que Bielsa habló con él telefónicamente. “Primero hablé con el profe, que Marcelo quería hablar conmigo, y después me comunicó la noticia”.

Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez Foto: @Uruguay

El jugador señaló el momento que pasa su equipo como lo que causó que no fuera citado.

“Venía estando (convocado), pero como digo, en el club no nos está yendo muy bien y la selección son rendimientos, tienen que estar los mejores, y como en el club no nos está yendo muy bien tenia las dos posibilidades, estar o no”, explicó. “Uno respeta la decisión del entrenador, siempre, es el que elije. Ahora a alentar a los compañeros”.

Además de Facundo Torres, este fin de semana se conoció que Nahitan Nández no estará en la lista de convocados y tampoco Nicolás Fonseca.